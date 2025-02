Cuál fue la reacción de Lali después de la entrevista de Javier Milei

Este martes por la mañana, justo antes de que salgan a la venta las entradas para su tercer show en el estadio Vélez de este año, la artista compartió un video en sus redes sociales que no pasó desapercibido entre sus seguidores . En la historia publicada en su cuenta de Instagram, donde acumula más de doce millones de seguidores, Lali se mostró tomando mate en un recipiente decorado con el escudo nacional, mientras esbozaba una sonrisa irónica .

Lo más llamativo fue la elección musical que acompañó la publicación. Lali utilizó un fragmento de su tema Fanático, una canción que en su momento usó como respuesta a las críticas de Milei hacia ella. En un tramo de la letra, la ex Casi Ángeles canta: "Es mi fanático, me vuelve loca, todas las noches me sueña y se toca", en una clara alusión a la insistencia del mandatario con sus comentarios sobre ella.