El Chiqui Tapia y su insólita defensa del torneo de 30 equipos

"Nosotros somos formadores, si tenés 30 equipos, son 10 equipos más en primera. Cada uno tiene 30 jugadores, 20 y 21 profesionales y chicos. Son 300 jugadores más que ponés en vidriera en la liga local. O quizás fallamos nosotros en no explicarlo, no decirlo. Pero desde el punto de vista nuestro comercialmente, deportivamente, entendemos esto. Y cuando tomamos una decisión es porque me lo plantean los dirigentes, yo no lo tomo solo", indicó Tapia.

La defensa que hace Tapia no solo es incorrecta por comparar un certamen doméstico con torneos internacionales, sino que además es incoherente por lo que él mismo expresó en 2019, cuando en una entrevista con TyC Sports dijo que había que volver a tener menos equipos en primera.

"La Superliga tiene que tener 20 equipos, no hay torneos de elite con la cantidad que tenemos nosotros, es más, si hilamos fino, hasta tendría que tener 18 equipos", señaló en esa oportunidad.