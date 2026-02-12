Cuál fue la especial condición que el Gallego Insúa le puso al Chiqui Tapia para dirigir a Barracas

El entrenador de Barracas Central , Rubén Darío Insua , visitó ESPN F90 y conversó con el Pollo Vignolo y todo su equipo sobre su presente en el Guapo, equipo que cuenta con la influencia directa del Chiqui Tapia , presidente de la AFA. Además, debatió de fútbol y confesó cómo es compartir plantel con su hijo.

El Gallego fue consultado sobre cómo es trabajar junto a su hijo Rodrigo, a quién dirige. "Lo tomo con bastante naturalidad. Su personalidad me ayuda, tiene perfil bajo, se porta bien, me evitó inconvenientes".

"Mi hijo no recibe información del equipo en la semana. El conductor tiene que tomar distancia y no hacerle pagar ningún costo adicional. Es importante para el día a día, respetar las reglas básicas de convivencia", explicó acerca de como gestiona el hecho de tener a su hijo como parte de sus dirigidos.

image

Además, el Gallego explicó cuál fue la condición especial que le puso a la gente de Barracas para hacerse cargo del equipo: "Cuando me llamó el presidente de Barracas, le agradecí. Me volvió a llamar a los dos días. Y cuando me preguntó por qué le decía que no le dije la verdad: había escuchado en reuniones familiares que mi hijo decía que no quería que lo dirija. El presidente habló con Rodrigo y él dijo que sí. Ahí acepté. Si él no hubiese querido, yo no hubiese aceptado. Él se había ganado su lugar en el club".

El Gallego Insúa habló acerca del interés de Boca por contratarlo

En su charla con el Pollo Vignolo y su equipo de ESPN F90, el Gallego Insúa no esquivó el tema y habló acerca de los rumores que lo vincularon a Boca tiempo atrás, en un momento en el que la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme se encontraba buscando un nuevo DT para el Xeneize.

El Gallego fue consultado sobre el rumor de su posible llegada a Boca Juniors en el curso de la temporada anterior y al respecto respondió que no se enteró de nada.

image

"¿Tenés relación con Riquelme?", le preguntó el Negro Bulos e Insua contestó: "Lo conocí personalmente a Román el día que Barracas inauguró su estadio, no lo conocía antes. Pude charlar un poco con él, que estaba con el Pocho Lavezzi". "Nadie me dijo nada de un posible interés de Boca", esclareció y detalló: "Hoy estoy muy centrado, cuando dirijo un equipo me dedico 100 por ciento a darle valor al lugar de trabajo. Nunca me fui de un club para ir a otro".

A pesar de desmentir cualquier tipo de negociación con el equipo que comanda Román, admitió: "A cualquier entrenador le mejora la autoestima".

En aquel entonces, el Gallego Insúa se encontraba sin trabajo ya que aún no se hacía cargo de la dirección técnica de Barracas Central. Su última experiencia había sido en San Lorenzo, equipo que agarró peleando por la permanencia y que lo llevo a disputar la Copa Libertadores 2024. Luego, los resultados dejaron de acompañar al Gallego y sumado a una mala relación con la dirigencia encabezada por Marcelo Moretti lo llevaron a dejar su cargo de DT.