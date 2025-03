El escandaloso video de Eduardo Feinmann peleándose con un notero de Canal 13

Aunque Feinmann no la nombró, muchos supusieron que hablaba de Cristina Pérez y, aunque la periodista salió a aclarar que no era ella, y él negó en redes estar hablando de la ex conductora de Telefe Noticias, cuando le preguntaron al respecto Feinmann reaccionó mal.

“¿Y no vas a dar el nombre?“, quiso saber el enviado de Puro Show, y el periodista le explicó: ”Me falta una fuente para chequear". “¿Y después si nos vamos a enterar todos los argentinos?“, insistió el cronista. “No me jodas. No me jodas”, exclamó enojado Feinmann y cuando se estaba por subir a su auto se volvió al notero enojado para advertirle de mal modo que no filmara el vehículo.

Eduardo Feinmann es uno de los periodistas de la televisión que se hizo famosos gracias a sus "particularidades". Mientras espera su debut en A24 con su nuevo programa, el también abogado sigue causando sensación con sus dichos a través de las redes sociales. Así lo hizo en las últimas horas, con un mensaje en su cuenta oficial de X que se volvió tendencia.

Si bien su especialidad es la política y la actualidad, Feinmann no se priva de sumarse al debate de diferentes temas en la agenda virtual, como el deporte. Gran fanático de Boca, el conductor sorprendió al enviar un duro mensaje a la dirigencia tras el último partido del Xeneize.

Ayer, Boca se enfrentó con Unión en su segundo partido del Torneo Apertura 2025 y dejó escapar un triunfo clave para terminar empatando 1 a 1 por gol de Franco Fragapane en el tiempo de descuento. Eduardo Feinmann se sumó a las voces de descontento de los fanáticos con un fuerte tuit: "¡Boca es un desastre! Dan pena. ¡Riquelme debería RENUNCIAR!".

No es la primera vez que el mediático expresa su frustración con la dirigencia de su club preferido en redes sociales. Días atrás, después del 0 a 0 como local frente a Argentinos, Eduardo Feinmann criticó a Boca por su actuación: "¡Qué pobreza Boca! LPMQLP", fue el mensaje que causó división entre sus seguidores, con alguno apoyándolo y otros defendiendo la escuadra de Gago.

Las críticas al dirigente de Boca llegaron al aire de Radio Mitre, donde sigue trabajando Eduardo Feinmann tras su pase a A24. Después de la derrota frente a Vélez en un 4 a 3 que dejó a Boca eliminado de la Copa Argentina en las semifinales, el locutor se volvió a pronunciar en contra de Juan Román Riquelme. "Es un mamarracho", sostuvo. El conductor escuchó atento el análisis de su compañero sobre el partido del xeneize, y no se pudo contener después de escuchar las declaraciones del exfutbolista después del partido: "Mamma mía, que tipo mediocre por favor", agregó, furioso.