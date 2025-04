Brenda Asnicar más cerca que nunca de L-Gante: el guiño del cantante

La influencer también confirmó que se trataba de “la ex de Tevez” ante la consulta de un usuario que buscaba confirmar la identidad de la actriz. Ante comentarios críticos, Morena remató con una frase contundente: “No hay que confiar en los hombres”.

Hasta el momento, ni L-Gante ni Brenda Asnicar salieron a aclarar públicamente su vínculo. Sin embargo, el reposteo del video, sumado a las recientes declaraciones de Morena Rial, alimentó las conjeturas entre sus seguidores, que no tardaron en atar cabos.

L-Gante 2.jpg

Qué hizo L-Gante este fin de semana

El músico, además, lanzó durante el fin de semana una serie de mensajes en redes sociales que fueron interpretados como indirectas hacia su expareja. En uno de ellos, escribió: “El verdadero poder de un hombre se demuestra en su capacidad de alejarse de una mujer que no lo respeta. Incluso si la ama. Incluso si le duele. Incluso si su corazón le dice que se quede”.

En el mismo tono, agregó: “Porque un hombre que se respeta a sí mismo no ruega amor, no mendiga atención, no negocia su dignidad. Él sabe que su valor no está en cuánto ama, sino en cuánto se respeta”. Y concluyó reflexionando que “el amor sin respeto es un veneno que debilita al hombre” y que “las emociones pueden engañarte, hacerte creer que lo correcto es quedarte, pero la verdad es clara: una mujer que realmente te valora jamás te pondrá en una posición donde tengas que elegir entre tu dignidad y su amor”.