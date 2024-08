Quién es la actriz ex Patito Feo que se convirtió en mamá

ex patito feo 1.png

Luego del tierno video del pequeño Felipe, el también arquitecto hizo un posteo para agradecer la atención del hospital donde nació su hijo y a la médica que lo trajo al mundo, con una foto de la actriz amamantando al bebé, en un íntimo momento que compartieron madre e hijo, a muy poco de su llegada.

ex patito feo 2.png Nicole Luis, la actriz de Patito Feo que se convirtió en mamá.

La escritora de Patito Feo le pegó un fuerte palo a Marcelo Tinelli en medio de su pelea con los Stoessel

Hace pocos días, Tini Stoessel publicó su nuevo álbum, Un mechón de pelo, el cual incluye una canción que relataría el conflicto legal que vivió su padre con Marcelo Tinelli en 2008. Lo cierto es que la escritora Marcela Citterio utilizó sus redes sociales para detallar el momento que vivió, apuntar contra el conductor del Bailando y explicar por qué decidió renunciar a la exitosa serie.

“El día que el señor Marcelo Tinelli levanta del aire escenas de mi hija, Chiara Francia, con seis añitos del programa Consentidos”, comienza diciendo la autora de la exitosa serie para contextualizar el problema. Luego, ésta continúa: “Sucedió en el año 2009, cuando Chiara tenía seis añitos, seis, y fue responsabilizada del bajo rating de Consentidos. Terrible”.

“Corría el año 2009. Yo había finalizado con un arreglo, un posible juicio que podía hacer con las autoridades de la productora y Chiara venía de trabajar con Darío Lopilato en Atracción por Cuatro haciendo de su hija y estuvo maravillosa”, reveló sobre su hija, que ya había trabajado en una producción previa.

Qué dijo la escritora de Patito Feo

“De hecho me pidieron agregar escenas. Ella iba con mi mamá y con Moni Bruni, que era la que coacheaba todos los chicos de Patito. Yo entendía que me había portado bien, que había sido honesta y por eso llegué a un arreglo. Pero a veces eso no alcanza, señores”, relató la guionista al presentar el panorama inicial del conflicto.

“Viene una persona vinculada a la producción y me dice: ‘Marcela, se van a levantar las escenas de Chiara’. ¿Por qué? Eran pocas, tenía seis años. ‘No las va a seguir viendo. Te lo aviso. Parece que Marcelo estuvo reunido con Adrián y decidieron que no les gusta y que es la responsable del bajo rating’”, contó.

“¿Qué? Gente, si ustedes vieron el programa es imposible que una niña de seis años que no tenía un rol protagónico fuese la responsable del rating. Yo venía de finalizar un conflicto legal en el que llegué a un acuerdo solo por pedir lo mío, lo que me correspondía y lo que había arreglado de la manera más honesta del mundo”, dijo indignada.