Una clase de zumba irrumpió el show de Luck Ra y se hizo viral

Durante el show del artista cordobés en el estadio de Vélez Sarsfield, un grupo de mujeres se llevó las miradas con una actitud que se volvió viral.

Luck Ra vivió un momento especial este viernes cuando se paró en el escenario ante su público en un estadio Vélez Sarsfield repleto de fanáticos que fueron a disfrutar del imponente show que preparó durante mucho tiempo. El artista tuvo una noche soñada ante una multitud donde pudo cantar sus éxitos.

En medio de la emoción del artista por estar cumpliendo un sueño de realizar el show de tamaña magnitud, hubo un grupo de fanáticos que se llevaron las miradas y aplausos por cómo disfrutaron el show de artista en el campo. La cámara de un celular entre la multitud filmó un momento particular cuando sonaba por los altoparlantes "Mil Preguntas".

Al escuchar un tema de ese calibre , un grupo de fanáticas se formaron en filas en el campo, una detrás de la otra, y comenzaron una clase de zumba con la alegría que caracteriza la música del joven artista cordobés. El escenario de las personas no era simplemente el lugar donde habitualmente pueden realizar un evento de esas características, sino que se trataba nada más y nada menos que del gran show que realizó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/porqueTTarg/status/1974837983582065038&partner=&hide_thread=false "Luck Ra"



Porque un grupo de señoras llevó la clase de Zumba al recital de Luck Ra. pic.twitter.com/JfeaZqn5l1 — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) October 5, 2025

Inesperadamente el video el video se volvió viral y sunpi cerca de 400 mil me gusta y miles de comentarios que destacaron la actitud de las nbailarinas que le pusieron mucha alegría al realizar la coreografía que parecía haber sido practicada. previamente.

Quiénes fueron los artistas invitados al show

Nicki Nicole, Soledad Pastorutti, Miranda!, Daniel Suárez y Germán Sbarbati (Bersuit), Joaquín Levinton (Turf), Lola Índigo, Emiliano Brancciari (NTVG), Khea, Rusherking, Euge Quevedo, Yami Safdie, Renzo Luca y Mafalda Cardenal.

Por otra parte en la previa cantaron El Vecino y ex integrantes del Team Luck Ra en La Voz Argentina.