A 30 años de "La niñera": ¿cómo están las hijas de Maxwell Sheffield?

Nicholle Tom y Madeline Zima, quienes interpretaron a Maggie y Gracie Sheffield, participaron del homenaje a Fran Drescher en el Paseo de la Fama de Hollywood.

“La Niñera” es una de las sitcom más emblemáticas de todos los tiempos. A casi 35 años de su estreno, aún sigue dando que hablar, a tal punto que su protagonista, Fran Drescher , fue homenajeada con su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood . La ceremonia sirvió como excusa para reunir a parte del elenco de la comedia.

El evento, que tuvo lugar el pasado martes 30 de septiembre de 2025, coincidió con el cumpleaños número 68 de la actriz que encarnó a la querida “ Nana Fine”. Además de estar rodeada de familiares y amigos, Drescher también se mostró con varios de sus ex compañeros . Entre los presentes estuvieron Nicholle Tom y Madeline Zima , quienes interpretaron a Maggie y Gracie Sheffield , las hijas de Maxwell Sheffield (Charles Shaughnessy).

Como parte del homenaje, tanto Nicholle Tom y Madeline Zima le dedicaron emotivas palabras a quien fue su niñera durante seis temporadas y 146 episodios. “Ella fue siempre honesta conmigo. Me guio durante mis años de crecimiento, desde los 14 hasta los 21. Fran, te quiero. Siempre te he admirado, aunque hoy tuve que usar flats. Eres mi mentora y te adoro. ¡Felicidades!”, recordó Tom, según recopiló la revista People.

ninera Nicholle Tom y Madeline Zima, al participar del homenaje a Fran Drescher.

Por su parte, Zima destacó el impacto del personaje en la historia de la TV. “Fran Drescher es más que solo un nombre reconocido en cada hogar. Es la tía glamorosa, la madre sin rodeos, la mejor amiga que te dice cuándo tu atuendo necesita un poco más de estampado animal y la vecina cuya risa se escucha a través de las paredes”, dijo.

La actriz, que le dio vida a la pequeña Gracie, afirmó que “cuando la serie llegó a las pantallas, no solo cambió la televisión; la redecoró”. Y remarcó que “de pronto, las mujeres trabajadoras judías de Queens ya no eran personajes secundarios. Eran las protagonistas: inteligentes, sexys, divertidas… y vestían de Bob Mackie”. “Hoy la honramos por todo lo que nos ha dado: las risas, el glamour, el activismo y el recordatorio de que estar orgullosa de ti misma es lo más poderoso que puedes hacer”, remató.

ninera2 Las actrices acompañaron a la "Nana Nine" en el homenaje en el Paseo de la Fama de Hollywood.

El mensaje de “Maxwell Sheffield” tras su ausencia en la ceremonia

Charles Shaughnessy, quien interpretó al señor Sheffield, fue uno de los grandes ausentes en el homenaje a Drescher. Sin embargo, buscó estar presente simbólicamente con un posteo en redes donde destacó la resiliencia de la actriz. “‘Cuidar’ es un tema en la vida y carrera de Fran, y probablemente la mayor razón por la que estamos aquí hoy. Apenas terminó La niñera, puso su atención en la salud femenina y fundó Cancer Schmancer para abogar por la detección temprana de cánceres ginecológicos”, sostuvo.

“Ella convierte cada revés en una oportunidad para ayudar a otros que quizá no tengan el mismo acceso a estos tratamientos. Quizás ese sea su mayor superpoder. Fue mi jefa durante seis maravillosos años, pero estoy aún más agradecido por poder llamarla mi amiga durante muchos más”, escribió en Instagram.

Drescher La foto que compartió Fran Drescher, junto a Charles Shaughnessy y responsables de "La Niñera".

Más allá de esta ausencia en el evento, Shaughnessy y Drescher mantienen una muy buena relación. De hecho, hace apenas un mes, se mostraron juntos compartiendo una cena con Peter Marc Jacobson, cocreador de la serie y exesposo de la actriz, y los productores ejecutivos Robert Sternin, Prudence Fraser y Diane Wilk. “De cena con el señor Sheffield y los productores ejecutivos de La Niñera. ¡Una gran noche sin duda!”, posteó la actriz en su cuenta de Instagram.

La foto despertó la nostalgia de los fanáticos y generó suspicacias ante un posible regreso de la comedia. De hecho, Shaughnessy también republicó la imagen en su cuenta y dejó un mensaje que avivó aún más los rumores de una eventual vuelta de la sitcom. “¿La banda se reúne otra vez…? Una gran salida con Susan y el equipo de La Niñera”, escribió. De momento, no hay nada confirmado y todo se trata más de un deseo y una ilusión de sus fieles seguidores.