Gustavo Cordera suspendió sus shows: qué pasó en Neuquén

Cordera comunicó en sus redes sociales que canceló su gira por el interior del país. Los motivos por los cuales tomó la decisión.

Finalmente Gustavo Cordera tuvo que frenar su deseo de volver a cantar arriba de un escenario y canceló la gira que había programado por el interior del país luego de un largo período sin actividad luego de sus dichos declaraciones hechas en 2016 sobre la violencia sexual hacia las mujeres.

Según lo planificado por el ex cantante de la Bersuit Vergarabat , la gira estipulaba realizar una presentación en Paraná (Entre Ríos) , cancelado a solo tres días de la fecha, en San Francisco ( Córdoba ), Bahía Blanca y Caleta Olivia , Neuquén. En medio de las cancelaciones, el artista solo mantuvo el show que se realizaría el 1 de noviembre en el estadio Obras Sanitarias de Buenos Aires .

Con un video explicativo publicado en su cuenta personal de Instagram, Cordera contó por qué tomó la decisión: " Paraná fue cancelado y no sabemos por quién. Tres días antes del concierto devolvieron las entradas", contó y agregó: "Siento que no tenemos las garantías institucionales y legales para poder seguir tocando. Si no esclarecemos esto entre todos, seguramente pueda hacerlo en un futuro"

"Paraná fue cancelado y no sabemos por quién". El músico Gustavo Cordera habló de la suspensión de su show en el Teatro 3 de Febrero. 'No tenemos garantías", dijo.

"Para proteger a los productores, que hacen muchos esfuerzos por armar un show, también a nosotros y a ustedes, decidí reprogramar todos los conciertos y todos aceptaron. Lo que sí se hace, es Obras el primero de noviembre", dijo el cantante. Si bien anunció la reprogramación, aún no se conoce cuándo se concretará el evento.

Esta decisión por parte del líder de la banda fue tomada en un contexto de presión por el rechazo de grupos feministas y otros sectores que rechazaron las presentaciones del artista tras sus polémicos dichos en 2016. “Mientras ellos se preocupan por llenar un teatro, nosotras lidiamos con la violencia cotidiana, las cuotas alimentarias impagas y la sobrecarga de los cuidados. No se trata de censura ni de cancelar a nadie, sino de exigir respeto y espacios libres de violencia y apología del abuso. El arte y la cultura no se manchan”, explicó el colectivo feminista de Córdoba tras la cancelación del show.