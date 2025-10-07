La misteriosa contratación del "Loco David": qué pasó la noche de la desaparición de las chicas de La Matanza

Víctor Sotacuro, uno de los detenidos por el triple femicidio brindó declaración y dio detalles hasta ahora desconocidos sobre aquel día.

El caso del triple femicidio en Florencio Varela que terminó con la vida de Lara Gutiérrez , Brenda del Castillo y Morena Verdi sigue sumando capítulos inquietantes. La última novedad, implica la participación de un persona hasta ahora desconocido: "el Loco David", cuya contratación y comportamiento aquella noche de la desaparición de las jóvenes de La Matanza siembran nuevas preguntas en la investigación.

Según la declaración de Víctor Sotacuro Lázaro , que trabajaba como remisero - uno de los detenidos que se había escapado a Bolivia - la noche del 19 de septiembre alrededor de las 19:30 horas fue contratado por un hombre apodado "Loco David", quien le ofreció un viaje hacia una quinta donde supuestamente se festejaba un cumpleaños. Para aceptar, le ofreció un pago de $40.000 .

Horas después, cerca de las 22, Sotacuro esperó en su auto . Junto a él, viajaban su sobrina Florencia Ibáñez -quien también se encuentra detenida- y su novio, Diego . Luego de esperar, fueron por cerveza y cenaron en una parrilla, antes de que el pasajero decidiera quedarse en el lugar de la fiesta y el remisero regresara al Bajo Flores.

Triple femicidio La Matanza. Florencia, la sobrina de uno de los detenidos por el triple femicidio en La Matanza dio su versión de los hechos.

Ropa con barro y sospechosos viajes de madrugada

De igual manera, siempre según el testimonio de Sotacuro, la noche no terminó ahí. Según reveló, "David" lo volvió a contactar para que le fuera a buscar una campera supuestamente entregada por un tercero en la esquina de Riestra y Camilo Torres, cerca de una escuela. El detenido fue solo, recibió la prenda en una bolsa y se dirigió al domicilio en Florencio Varela.

Al arribar al lugar, observó que David y dos acompañantes venían mojados y con barro. "El Loco David vino adelante, estaba mojado y embarrado. Yo por dentro me digo 'este boludo se ha peleado'", relató. Además, señaló que el hombre lo exhortó con agresividad: "qué mirás sapo, manejá y mirá para adelante".

Luego, la escena se tornó aún más sospechosa. Los acompañantes bajaron en Villa Zavaleta y continuaron camino hacia la villa 1-11-14, en el Bajo Flores. En ese trayecto, el imputado relató que David se cambió de ropa embarrada y la descartó en un contenedor. Incluso permaneció "en calzoncillos arriba del auto" para evitar ser visto con marcas de barro.

casa florencio varela dueña

En su declaración, Sotacuro dijo que se fugó a Bolivia "por miedo" y que "nunca" estuvo en la casa donde se cometieron los crímenes. Además, aseguró que le robaron el celular y que no hizo la denuncia porque pensó que era una broma: "Me apuntó con el fierro y me dijo 'te voy a matar, más te vale que te tomes el palo'".

Qué dijo la esposa de Sotacuro sobre el día del triple femicidio en Florencio Varela

Mónica Débora Mujica, pareja de Víctor Sotacuro, declaró este martes ante el fiscal Adrián Arribas y presentó detalles sobre lo ocurrido la madrugada del 19 de septiembre y los días siguientes, así como sobre la fuga de su pareja.

Según su testimonio, esa noche Sotacuro recibió un mensaje para hacer un viaje en el remis. "Me dijo: 'gorda, coman que ahora vengo, tengo que hacer un remis'", contó Mujica. Luego publicó que él condujo un Renault 19 para ir en busca de un tal "Loco", identificado como David, aunque ella asegura desconocer su apellido.

sotacuro triple femicidio Víctor Sotacuro Lázaro es el quinto detenido por la investigación del triple crimen de las chicas de La Matanza.

Mujica dibujó un croquis de la vivienda de "David", ubicado en una villa 1-11-14- en la manzana 29, a la cual describió con pasillos estrechos, callejones y una puerta negra. Él es conocido en ese círculo como "Tarta", por su forma de hablar y los vecinos lo reconocen.

Narró que ya durante la madrugada, Sotacuro le mandó una foto de una calle mientras ella preguntaba por su regreso."Me la mandó porque yo siempre desconfió de que se va de putas", señaló. Después, cerca de las 4:00, le dijo que volvía al barrio para entregar ropa limpia al "Loco", porque su propia ropa estaba sucia.

Alrededor de las 5 de la mañana, según ella, Sotacuro volvió a su casa. Comió allí y le comentó que había llevado en su auto a David y a dos jóvenes al centro, cerca del Obelisco.

Días previos a la desaparición, Mujica relató que en el edificio donde vivían apareció un grupo encapuchado que lo amenazó y le robó el celular, y que en medio de una emisión de un canal de noticias que muestran el triple femicidio, él le dijo: "Este hijo de puta me mandó para esto… yo estuve ahí con mi coche, me voy".

Luego, ante el avance de la causa, Sotacuro le comunicó que se entregaría: aseguró que él solo había trasladado a David y a los dos jóvenes, y que no había participado en los crímenes. Mujica afirmó que los nombres que él mencionó "tienen algo que ver" con el caso.