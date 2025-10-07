Oferta de locos: rematan PlayStation 5 por menos de la mitad de precio

Se trata de una propuesta imperdible, ya que el precio inicial es muy inferior al valor comercial actual. Cómo se puede participar.

Los interesados podrán pujar por las PS5 selladas el 9 de octubre , pero deberán retirar los equipos personalmente en Santo Tomé, Corrientes.

Una oportunidad inesperada encendió el entusiasmo de la comunidad gamer. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso a la venta un lote de productos electrónicos incautados, entre los que sobresalen consolas PlayStation 5 de 1 TB a un precio increíble.

El remate se convirtió en tema de conversación entre jugadores y coleccionistas, ya que el precio inicial es muy inferior al valor comercial actual , lo que convierte a la propuesta en una chance difícil de repetir.

La subasta se realizará en alianza con el Banco Ciudad , y promete un verdadero duelo de ofertas en línea. ARCA indicó que las consolas tendrán un valor base de $520.000 cada una .

Cómo participar del remate digital de las PlayStation 5

El proceso es completamente virtual y se realiza en la plataforma oficial del Banco Ciudad, dentro de la subasta número 3728, correspondiente a la ARCA.

Para ingresar, el primer paso consiste en registrarse de manera gratuita en el sitio de subastas. Una vez creado el usuario, el interesado debe inscribirse en el evento específico y realizar un depósito en garantía de $52.000, requisito indispensable para poder ofertar. Ese dinero se reintegra a todos los participantes que no resulten ganadores.

El sistema permite realizar ofertas en tiempo real el día de la subasta. Cada participante puede competir por uno o más lotes —del 17 al 23— donde se agrupan las consolas PlayStation 5.

playstation2 Las siete consolas PlayStation 5 de 1 TB estarán disponibles en el remate online de la A.R.C.A., con precio base de $520.000 cada una.

El remate se desarrollará el jueves 9 de octubre de 2025, entre las 11:00 y las 14:15 horas, y se espera una alta participación debido a la difusión que alcanzó la noticia en redes sociales y foros especializados.

Condiciones del remate y estado de los productos

Uno de los puntos centrales de la subasta es la condición de los equipos. Según la información oficial, las consolas se encuentran en su caja original y selladas, aunque su funcionamiento se ofrece “sin controlar”, bajo la modalidad “en el estado en que se encuentran y exhiben”.

Esto significa que los compradores no pueden reclamar defectos posteriores ni exigir comprobaciones técnicas luego de la entrega. Además, la agencia aclara que no se realizan envíos: los ganadores deberán retirar personalmente los equipos en el depósito ubicado en Santo Tomé, provincia de Corrientes.

A la cifra final que surja de la puja deberá sumarse el IVA del 21%, lo que implica que el costo total dependerá del resultado del remate.

Un fenómeno que despierta interés y polémica

Las subastas públicas de ARCA generan cada vez más atención entre consumidores y revendedores. Este tipo de eventos permite acceder a productos importados a precios muy por debajo del mercado, aunque con el riesgo de no contar con garantía oficial.

En foros y comunidades gamer, las opiniones se dividen. Algunos celebran la posibilidad de conseguir una PlayStation 5 casi nueva por un monto mucho menor al habitual; otros advierten sobre los riesgos de adquirir tecnología sin control técnico previo.

La ARCA y el Banco Ciudad sostienen que las condiciones son claras: el comprador debe aceptar las bases del remate y asumir la responsabilidad por el estado de la mercadería.

A pesar de las advertencias, la expectativa no deja de crecer. Con precios que hoy superan el millón de pesos en el mercado, las siete consolas podrían convertirse en uno de los lotes más codiciados del año.