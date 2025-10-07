En la cuenta regresiva: cuándo terminan las clases en cada provincia argentina

Las vacaciones de verano ya tienen fecha confirmada. El detalle, provincia por provincia.

Según el calendario escolar, las clases en argentina terminan entre el 12 y 26 de diciembre.

Faltan apenas dos meses para que se termine el año 2025 y tanto los estudiantes como sus familias y docentes comienzan a preguntarse cuánto falta para el inicio de las esperadas vacaciones de verano . El calendario escolar 2025 establece las fechas oficiales de finalización de clases y del inicio del receso de verano, que varían según cada provincia.

El ciclo lectivo entra en su tramo final y ya se conocen las fechas oficiales del cierre escolar en todo el país.

Con el año a punto de terminar, estudiantes, familias y docentes comienzan a organizarse para el receso de verano . El calendario escolar 2025 ya está confirmado en cada provincia, con fechas que marcan cuándo terminan las clases y cuándo comienzan las esperadas vacaciones .

El Calendario Escolar 2025 publicado por la Secretaría del Consejo Federal de Educación establece las fechas de finalización del ciclo lectivo en cada provincia.

Vacaciones

¿Cuándo comienzan las vacaciones de verano en las provincias?

Las fechas de finalización de clases varían según cada jurisdicción. A continuación, el detalle por provincia:

Buenos Aires: 22 de diciembre

Catamarca: 12 de diciembre

Chaco: 19 de diciembre

Chubut: 19 de diciembre

Córdoba: 19 de diciembre

Corrientes: 19 de diciembre

Entre Ríos: 19 de diciembre

Formosa: 19 de diciembre

Jujuy: 12 de diciembre

La Pampa: 26 de diciembre

La Rioja: 19 de diciembre

Mendoza: 19 de diciembre

Misiones: 22 de diciembre

Neuquén: 19 de diciembre

Río Negro: 19 de diciembre

Salta: 22 de diciembre

San Juan: 19 de diciembre

San Luis: 19 de diciembre

Santa Cruz: 18 de diciembre

Santa Fe: 12 de diciembre

Santiago del Estero: 19 de diciembre

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur: 19 de diciembre

Tucumán: 19 de diciembre

¿Cuántos días de vacaciones tiene los docentes?

En general, los docentes tienen entre 30 y 45 días de vacaciones en el receso de verano, dependiendo de la provincia y el nivel educativo.

La duración promedio es de alrededor de 6 semanas (desde mediados de diciembre o fines de ese mes, hasta fines de enero o principios de febrero).

El descanso comienza una vez finalizadas las tareas administrativas y los exámenes —por lo general, entre el 20 y el 23 de diciembre. En cuanto al regreso, los docentes suelen reincorporarse una o dos semanas antes del inicio del ciclo lectivo, para participar en jornadas institucionales o de planificación.

¿Cuándo terminan las clases en CABA?

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el ciclo lectivo finaliza el viernes 19 de diciembre de 2025, según lo establecido en el calendario oficial. Las clases comenzaron el 24 de febrero y tuvieron su receso invernal entre el 21 de julio y el 1 de agosto.

¿Cuándo es el próximo fin de semana largo en Argentina?

Antes del cierre del ciclo lectivo, los argentinos podrán disfrutar de tres fines de semana largos: