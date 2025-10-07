El desnudo de Juana Repetto embarazada que desató una ola de comentarios

La actriz compartió un posteo en las redes sociales con imagenes que llamaron la atención y despertaron críticas y halagos.

Juana Repetto atraviesa un momento particular en su vida transitando un nuevo embarazo, el tercero después de Toribio y Belisario, producto de su relación con Sebastián Graviotto , con quien hace algunos meses rompió su vínculo amoroso. Mientras tanto, transita esta etapa de su vida con felicidad y a la espera del nacimiento.

En las últimas horas Juana sorprendió en sus redes sociales con una publicación particular. Frente al espejo y con poca ropa, la actriz se tomó una fotografía y la compartió con sus usuarios que se hicieron eco tras un texto expreso por Juana que abrió debate: “ ¿Es un montón? No sé si es divina o me pasé tres puentes ”, escribió junto a las imágenes.

Rápidamente los usuarios escribieron un sinfín de comentarios en los que mostraron su apoyo mientras que otros criticaron con dureza la elección de publicar una fotografía de esas características.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jua Repetto (@juanarepettook)

La foto con una cerveza que despertó críticas en las redes: qué respondió Juana

En las últimas horas Juana compartió en sus redes sociales un encuentro íntimo con otras personas donde compartieron un momento de charla y aprovecharon para injerir bebidas- “Esta mesa no se puede ni mostrar”, dijo pero redobló la apuesta: “No importa, yo la voy a mostrar porque siempre muestro la realidad de la vida”.

En medio de la filmación, los usuarios divisaron una botella de cerveza sobre la mesa por lo que salieron al cruce de la actriz. Sin embargo, fue la propia Juana en despejar las sospechas y frenar los ataques mostrando que era cerveza sin alcohol: “Para todas las preocupadísimas”.