Telefe anunció el regreso de Popstars
El canal de las pelotas anunció que el reality que formó a Bandana en 2001 regresa a la televisión en el marco de los 25 años.
Tras semanas de especulación se terminó el misterio y Telefe anunció este martes el regreso de uno de los realities más exitosos de la televisión. Popstars regresa a la pantalla de Telefe en 2026.
El anunció llegó en medio del partido de Argentina versus Costa Rica y terminó con las especulaciones que circularon en redes sociales sobre la posibilidad del regreso de Operación Triunfo o la novela éxito Dulce Amor.
Aún no hay demasiados detalles de cuándo comenzará el casting, pero se prevé que sea en los próximos meses teniendo en cuenta que el programa comenzará según anunciaron en 2026 en coincidencia con los 25 años de Bandana, banda que se formó en 2001 gracias a este reality. Tiempo después también lo hizo Mambrú.
Hace 25 años, el certamen cambió la historia de la televisión argentina y encendió los sueños de toda una generación. Fue el primer gran docu-reality musical del país, el que descubrió talentos, creó ídolos y demostró que los sueños, con esfuerzo y pasión, pueden volverse realidad.
