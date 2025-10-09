Expectativa por un anuncio de Telefe: ¿vuelve “Dulce amor”?

La novela que protagonizó Carina Zampini y Sebastián Estevanez podría volver a la pantalla de Telefe. Las pistas que alimentan el rumor.

Telefe encara el último tramo del 2025 con grandes lanzamientos en el prime time. Tras la final de La Voz Argentina , el canal pondrá al aire la nueva temporada de MasterChef Celebrity desde el lunes 13 de octubre a las 22.

Sin embargo, las especulaciones sobre el regreso de un éxito com fue “Dulce Amor” tomó fuerza en las últimas horas cuando el canal de las pelotas anticipó que en cinco días se viene un gran anuncio.

“Faltan 5 días” es el anuncio que promociona Telefe en todos sus programas. En las redes no tardaron en referirse a esta noticia y muchos aseguran que se trata de MasterChef, pero no coincide con los días ya que el programa debuta finalmente el lunes.

Otros usuarios sostienen que será el regreso de Dulce Amor, la novela que protagonizó Carina Zampini y Sebastián Estevanéz en 2012.

La idea de una segunda temporada tomó fuerza en las últimas horas y se cree que el anuncio llegará un medio del partido de Argentina – Costa Rica del próximo martes 14 de octubre que transmitirá el canal.

Una pista que sumó mas expectativa fue la actuación de Sofi Martinez y Santi Talledo en el streaming de La Voz. Es que, en la noche del miércoles, los conductores actuaron una escena que enloqueció a los seguidores. La escena que se viralizó terminó con un beso de ambos.

Dulce amor actuacion

Qué dijo Carina Zampini sobre el regreso de Dulce Amor

En su paso por Ángel Responde (Bondi Live), Carina Zampini se refirió al rumor que se instaló sobre la vuelta de la novela que enamoró a todos los argentinos. “La verdad que tenemos ganas, con Sebas. Tenemos ganas. Fue una novela que fue un suceso”, contó a De Brito.

La actriz recordó la historia de amor que inicialmente estaba pensada para el horario de la tarde y terminó convirtiéndose en un fenómeno en el horario central de Telefe. “Competimos con novelas de Pol-ka, que la rompían y fue un suceso. Todos quieren que vuelva”, aseguró.