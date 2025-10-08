Una ex Gran Hermano teme que se filtren sus fotos hot por el robo del teléfono

La cantante fue víctima de un robo en plena calle de Chile y tuvo que pedir ayuda para que no se filtrara material de su celular.

Una exparticipante de Gran Hermano 2007 (Telefe) fue víctima de un hecho de inseguridad y teme por la filtración de contenido erótico. Se trata de la chilena Mariela Montero, finalista del reality que condujo en aquel entonces Jorge Rial.

La mujer sufrió el robo de su teléfono y desde entonces estuvo a punto de caer en varias estafas. Pese a que logró bloquear tarjetas y cuentas bancarias, el mayor temor de la exGH es la filtración de fotos hot que tenía en su dispositivo.

En cuanto al robo, sucedió en plena calle, mientras ella estaba esperando que viniera un auto a buscarla. Según contó al medio chileno Teletrece, se trató de un ladrón en moto que se acercó “despacito” y le arrebató el celular sigilosamente.

Con el robo ya efectuado, Mariela que no alcanzó a correr al delincuente, corrió hasta su casa para, desde la computadora, bloquear el acceso a datos personales, cuentas de banco o tarjetas. Sin embargo, “cuando subo a mi departamento ya no tenía acceso al correo, a mis redes sociales y tampoco podía avisarle a mi familia”.

Por cierto, los delincuentes se comunicaron con muchos contactos de Montero y se hicieron pasar por ella para estafar. Incluso llamaron a su pareja amenazando que la tenían secuestrada cuando no era así.

Más allá de las fotos, Mariela quiere recuperar fotos de su hijo, el trabajo que estaba haciendo, la música y las nuevas canciones ya que desde que salió del reality su carrera se focalizó en la música.