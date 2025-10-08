Espectáculos La Mañana Coty Romero Coty Romero lamentó el cierre de su cuenta de Instagram por promocionar contenido ilegal

Coty Romero sufrió uno de los problemas más grandes que puede tener en materia laboral un influencer: el cierre de su cuenta donde sostienen su comunidad. En las últimas horas la ex participante de Gran Hermano recibió la noticia de que su cuenta fue cerrada por una acción que realizó en sus redes sociales que fue en contra de lo permitido por Instagram.

La correntina de 20 años tuvo que dejar atrás su cuenta principal y tuvo que poner en actividad otro perfil para recuperar sus seguidores y retomar su actividad laboral en la red. En un extenso video explicativo, Coty le hizo un pedido a sus seguidores para poder recuperar la cuenta suspendida: “Es un pedido de solidaridad. Perdí mi cuenta de Instagram, es mi fuente principal de ingresos, es mi trabajo. Me puse muy mal, porque lamentablemente es por hacer los juegos que todos ya sabemos que están mal”, dijo.

De esa manera la modelo confesó que la suspensión se debió a la promoción de apuestas ilegales. En continuación con su relato, profundizó sobre los motivos por los que realizó dicha publicidad: “Sabía que estaba mal y sabía que me estaba arriesgando a eso, pero era lo que más pagaba y yo tenía que mantenerme acá en Buenos Aires. Aprendí por las malas, no lo voy a hacer más”.