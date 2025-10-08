Coty Romero lamentó el cierre de su cuenta de Instagram por promocionar contenido ilegal
La exparticipante de Gran Hermano e influencer le pidió ayuda a sus fanáticos para recuperar su cuenta en la red social a través de un extenso video.
Coty Romero sufrió uno de los problemas más grandes que puede tener en materia laboral un influencer: el cierre de su cuenta donde sostienen su comunidad. En las últimas horas la ex participante de Gran Hermano recibió la noticia de que su cuenta fue cerrada por una acción que realizó en sus redes sociales que fue en contra de lo permitido por Instagram.
La correntina de 20 años tuvo que dejar atrás su cuenta principal y tuvo que poner en actividad otro perfil para recuperar sus seguidores y retomar su actividad laboral en la red. En un extenso video explicativo, Coty le hizo un pedido a sus seguidores para poder recuperar la cuenta suspendida: “Es un pedido de solidaridad. Perdí mi cuenta de Instagram, es mi fuente principal de ingresos, es mi trabajo. Me puse muy mal, porque lamentablemente es por hacer los juegos que todos ya sabemos que están mal”, dijo.
De esa manera la modelo confesó que la suspensión se debió a la promoción de apuestas ilegales. En continuación con su relato, profundizó sobre los motivos por los que realizó dicha publicidad: “Sabía que estaba mal y sabía que me estaba arriesgando a eso, pero era lo que más pagaba y yo tenía que mantenerme acá en Buenos Aires. Aprendí por las malas, no lo voy a hacer más”.
“Ayudenme a recuperar mi cuenta. Lo único que tienen que hacer es escribirle a Meta y poner: ‘Hola, por favor pedimos que recuperen la cuenta de Coty Rommero. Por favor atosiguen a la gente de Meta’”, reforzó su pedido a la comunidad para intentar redoblar la insistencia para recuperar la cuenta.
"Esto me pasó ayer a las 17 horas y fue un shock", confesó y luego agregó: "Les pido con una mano en el corazón, quiero recuperar mi cuenta. Para la gente que trabaja de esto, saben que es muy duro que te pase una cosa así. No quiero tener que empezar de cero. Me duele porque son años y años de laburar en la cuenta”.
