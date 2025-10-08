Reprograman el show de Emanero en Neuquén: cuál es la nueva fecha
El artista se iba a presentar este sábado 11 de octubre en el estadio Ruca Che. Los motivos de la reprogramación.
Este miércoles los fanáticos de Emanero se enteraron de que la presentación del artista prevista para el 11 de octubre a las 21 en el estadio Ruca Che había sido reprogramado.
Muchos seguidores del cantante se hicieron eco de la noticia y se manifestaron en redes sociales pidiendo explicaciones sobre el motivo que llevó a trasladar el show para el mes próximo.
La nueva fecha es el 27 de noviembre a las 21. “Avisaron hoy, 4 días antes y lo reprograman para un día jueves”, dijo una fanática en la cuenta oficial del club de fans de Emanero.
Por el momento, se desconoce el motivo que llevó a modificar la presentación del próximo fin de semana. Mientras que en el sitio oficial del cantante los próximos shows disponibles son únicamente en Bahia Blanca prevista para el 12 de octubre y en Chivilcoy para el 16 de noviembre.
Según se informó, las entradas adquiridas para el show de octubre son válidas para el concierto que dará en noviembre en el Ruca Che. Al mismo tiempo, la venta de entradas sigue disponible en el sitio entradaweb.com.
Cuánto cuesta la entrada
Precios
- Sector Platinum - Filas 01 a 05: $100.000
- Sector VIP - Filas 06 a 16: $80.000
- Platea A - Filas 17 a 24: $60.000
- Platea B - Filas 25 a 29: $50.000
- Rebatible Izquierdo (sin numerar): $70.000
- Rebatible Derecho (sin numerar): $70.000
- Platea Baja Izquierda: $60.000
- Platea Baja Derecha: $60.000
- Sector Popular Alto Izquierdo (sin numerar): $40.000
- Sector Popular Alto Derecho (sin numerar): $40.000
- Sector General Trasero (sin numerar): $30.000
