Reprograman el show de Emanero en Neuquén: cuál es la nueva fecha

El artista se iba a presentar este sábado 11 de octubre en el estadio Ruca Che. Los motivos de la reprogramación.

Este miércoles los fanáticos de Emanero se enteraron de que la presentación del artista prevista para el 11 de octubre a las 21 en el estadio Ruca Che había sido reprogramado.

Muchos seguidores del cantante se hicieron eco de la noticia y se manifestaron en redes sociales pidiendo explicaciones sobre el motivo que llevó a trasladar el show para el mes próximo.

La nueva fecha es el 27 de noviembre a las 21 . “Avisaron hoy, 4 días antes y lo reprograman para un día jueves”, dijo una fanática en la cuenta oficial del club de fans de Emanero.

Por el momento, se desconoce el motivo que llevó a modificar la presentación del próximo fin de semana. Mientras que en el sitio oficial del cantante los próximos shows disponibles son únicamente en Bahia Blanca prevista para el 12 de octubre y en Chivilcoy para el 16 de noviembre.

Según se informó, las entradas adquiridas para el show de octubre son válidas para el concierto que dará en noviembre en el Ruca Che. Al mismo tiempo, la venta de entradas sigue disponible en el sitio entradaweb.com.

Cuánto cuesta la entrada

Precios

Sector Platinum - Filas 01 a 05: $100.000

Sector VIP - Filas 06 a 16: $80.000

Platea A - Filas 17 a 24: $60.000

Platea B - Filas 25 a 29: $50.000

Rebatible Izquierdo (sin numerar): $70.000

Rebatible Derecho (sin numerar): $70.000

Platea Baja Izquierda: $60.000

Platea Baja Derecha: $60.000