La Voz Argentina: qué premios recibirá el ganador del reality

Nicolás Occhiato reveló este martes los premios que se repartirán entre los cuatro finalistas del programa.

El próximo lunes 13 de octubre termina La Voz Argentina y pese a que el rating no acompañó de la mejor manera esta quinta temporada fue lo más visto de Telefe y el prime time de la televisión.

Con ocho participantes en carrera y con las instancias de semifinal que se desarollarán este miércoles 8 y jueves 9 de octubre, Nicolás Occhiato reveló qué premios se llevarán los cuatro finalistas que buscarán quedarse con el premio mayor.

El ganador de La Voz se llevará un auto Volkswagen Tera 0 km y 70 millones de pesos . Además, el conductor del ciclo contó que quien se consagre campeón por decisión del público tendrá un contrato con el sello discográfico de Universal para poder sacar su música al mercado.

Sin embargo, los otros finalistas no se irán con las manos vacías ya que también serán premiados.

De esta manera, el segundo lugar recibirá un premio de 30 millones de pesos. El tercer lugar será premiado con 15 millones de pesos y quien quede en cuarto lugar se irá con 5 millones de pesos.

Embed - Nico Occhiato reveló cuáles serán los premios de los finalistas de La Voz Argentina 2025

Quiénes son los ocho semifinalistas de La Voz Argentina

Este lunes 6 de octubre se definieron a los semifinalistas de Lali y Luck Ra. El team de la cantante fue quien abrió las presentaciones y luego por votación de los cuatro coaches se fueron los dos menos votados.

Fue así que Jaime Muñoz que cantó “Recuérdame” de Carlos Rivera y Alan Lez que apostó a “Kiss” de Prince fueron los más votados para seguir. En tanto que Giuliana Picconi que interpretó “Nunca voy a olvidarte” de Cristian Castro y Valentino Rossi que cantó “Cuando nadie me ve” de Alejandro Sanz quedaron fuera de las instancias finales.

Luego fue el turno de Luck Ra y allí los que se convirtieron en semifinalistas fueron Nicolás Behringer que cantó “Honesty” de Billy Joel y Nathalie Aponte que se lució con “Bang bang” de Ariana Grande. Mientras que Thomas Dantas y Federico Mestre quedaron eliminados.

Este martes 7 de octubre tuvo lugar los cuartos de final de La Voz Argentina del team Miranda!. Joaquín Martínez sorprendió con su presentación, pero no le alcanzó para pasar a la próxima etapa de la competencia.

El primer salvado por el voto de los coaches fue a Eugenia Rodriguez que cantó “The Impossible dream”. En tanto que Emiliano Villagra fue el segundo en ser elegido por los jurados tras cantar “Universo paralelo” de Nahuel Pennisi.

De esta manera Joaquín Martínez que cantó “Seguir viviendo sin tu amor” de Luis Alberto Spinetta y Pablo Cuello que interpretó “Mi vieja” de Pappo’s Blues fueron los eliminados.

“Fue una experiencia hermosa. Gracias a todos”, se despidió el joven de Zapala que quedó en la puerta de la semifinal.

Mientras que Soledad armó su semifinal con Milagros Gerez Amud que deslumbró con la milonga “Baldosa floja” y con Violeta Lemo que cantó “Así no te amará jamás” de Amanda Miguel. Quedaron fuera: Luis González y el duo de Agustín Carletti y Mauricio Tarantola.