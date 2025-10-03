Tildaron a Soledad Pastorutti de "odiar a las mujeres" y se desató la polémica

La última eliminación en La Voz Argentina generó un acalorado debate en las redes sociales por parte de los seguidores del programa.

Nuevamente, La Voz Argentina generó polémicas con su última transmisión, y los usuarios de las redes sociales no tardaron en dar a conocer su lapidaria opinión con respecto a lo acontecido en el reality musical. Valentina Otero , perteneciente al equipo de Soledad Pastorutti , fue una de las últimas eliminadas del certamen por decisión del jurado.

Esto llevó a que el enojo de muchos fanáticos saliera a la luz en las horas posteriores a la emisión del episodio del programa, al igual que sus críticas sobre otras eliminadas durante el mismo día. Rápidamente, la polémica se desató en contra del programa que conduce Nico Occhiato en las noches de Telefe.

Durante el último programa de La Voz Argentina, Soledad Pastorutti tuvo la difícil decisión de elegir a solo dos participantes para que se mantengan en su equipo, mientras que el resto del jurado salvaría a un tercero. El voto final cerró el team con Violeta Lemo, Milagros Amud, y el dúo de Agustín Mauricio Carletti y Mauricio Tarantola, provocando que Valentina Otero fuese la eliminada de la gala. Como todas las noches, los espectadores dieron sus opiniones a través de las redes sociales, pero la polémica comenzó a crecer alrededor del programa.

image

Valentina Otero fue una de las participantes que más generó sentimientos entre los usuarios de las redes sociales y los seguidores del reality. Durante su paso por La Voz Argentina, fue robada por dos diferentes coaches, dándole la oportunidad que siguiera demostrando su talento. Comenzó en el team Miranda, luego fue elegida por Lali y, finalmente, recaló en el equipo de Pastorutti. Sin embargo, finalmente, no logró superar la última instancia y se retiró agradecida con todos. Entre lágrimas, lanzó: "Gracias a todos por lo que me tocó vivir".

La polémica que surgió tras la eliminación de Valentina Otero

Lejos de lo que se creía, el momento tuvo una repercusión muy negativa de parte de los usuarios de las redes sociales que siguen cada noche los detalles del reality show musical. Muchos usuarios apuntaron con que la mayoría de los salvados eran hombres, y que el "programa odia a las mujeres".

"Perdimos a talentos como Emma, Iara, Sofía y Valentina para que sigan hombres insulsos como Federico y Pablo. Estoy harto", y “Valentina Otero fue la participante más ninguneada por todos los teams en los que pasó y nunca dejó de demostrar talento vocal, pisada escénica y la capacidad de transmitir al público” fueron solo algunos de los dichos que se lanzaron a favor de la participante.

image

La Voz Argentina se posicionó en el centro de los escándalos y la polémica, tras su última eliminación. Las jóvenes compartieron en sus cuentas de Instagram mensajes agradeciendo el amor del público y todo lo aprendido por los coaches. Sin embargo, muchos quedaron en desacuerdo con los posibles finalistas, y no dudaron en expresarse en las redes sociales, lanzando fuertes acusaciones contra las elecciones y el jurado.

De esta manera, las críticas del público no perdonaron a nadie y apuntaron especialmente contra el panel de coaches y jurados, entre ellos Soledad, Lali, Luck Ra y los Miranda!.