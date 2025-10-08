El show sinfónico de Nicki Nicole ante 250 mil personas en su Rosario natal

La artista brindó un show en el Monumento a la Bandera y emocionó al público en el festejo por los 300 años de la ciudad.

Rosario vivió un momento único en su extensa historia de vida en la celebración de los 300 años desde su creación que fueron celebrado con un evento especial que se transformó en un día mágico debido a que arriba del escenario se presentó por primera vez ante su público Nicki Nicole , nacida en la ciudad pero marcando huella con su música en distintas partes del mundo.

Es que la artista que cautiva al mundo con su música, hizo vibrar Rosario con su interpretación y la participación de 70 músicos miembros de la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario , dirigidos por la batuta de Nicolás Sorín. Allí la rosarina se mostró esplendorosa frente a aproximadamente 250 mil personas que se acercaron al Monumento de la Bandera para experimentar el recital alucinante.

Más allá de la orquesta también estuvieron presente grandes músicos como Lito Vitale en el piano, Juan Carlos Baglietto y su banda. Cuando fue el turno de Nicki de hacer su presentación en el escenario junto con la Sinfónica, la artista mostró su emoción y se dirigió al público que escuchaba con atención: “ Qué alegría poder decir esto: Buenas noches, Rosario. Estoy orgullosa de haber nacido aquí ”.

En el cierre del evento donde interpretó distintas canciones como "Wapo Traketero", “Colocao”, “Perdido”, “Ya No”, y “Pensamos” (uno de los momentos más emotivos de la tarde), Nicki esbozó: "Me hicieron vivir la mejor noche de mi vida. Gracias de corazón. No saben lo que emociona a uno y lo que es estar en casa“.

Más tarde, en sus redes sociales compartió un emotivo video y escribió en el posteo: "Rosario no alcanzan las palabras para describir lo de esta noche! Muchísimas gracias por el amor y por recibirme así en casa". Dicha publicación hecha en su cuenta de Instagram generó miles de comentarios positivos, incluso de figuras como Migue Granados, Maxi Rodríguez, Grego Rosello, entre otros.

