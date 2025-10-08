Preocupación por la salud de Verónica Castro: denuncian a Cristian Castro de maltrato

Un periodista mexicano contó detalles estremecedores sobre un violento episodio entre madre e hijo que derivó en los graves problemas de salud.

En las últimas horas trascendieron fuertes rumores sobre la salud de Verónica Castro que alegan un mal estado de la reconocida cantante. Lo llamativo de las revelaciones que hizo el periodista mexicano Maximiliano Lumbia en diálogo El Diario de Mariana es que esta situación habría tenido como responsable a su hijo Cristian Castro .

Verónica despertó preocupación cuando se presentó en un aeropuerto montada a una silla de rueda y con un tubo de oxígeno que dieron muestra de un estado de salud particular, aunque sus palabras llevaron tranquilidad. En diálogo con el programa que conduce Mariana Fabbian i el periodista mexicano reveló detalles que exponen al cantante.

“En México es un escándalo el tema. Está muy mal de salud , ha sido muy fumadora y hay consecuencias por ese hábito. Además tiene problemas de columna producto de unos golpes feroces que le dio Cristian Castro hace unos años ”, confesó Lumbia generando sorpresa entre los integrantes del programa.

Para reforzar su teoría, el periodista continuó agregando información sobre el antecedente: “En ese momento, no solamente la tuvieron que hospitalizar, sino que le hicieron una intervención quirúrgica que duró seis horas con riesgo de vida”.

"Todo eso por las patadas que le dio Cristian fueron feroces y le destrozó la columna. Ella aprovecha una situación que estaba conduciendo Big Brother y que tuvo un latigazo que le dio un elefante mientras estaba arriba. Dijo que se cayó del animal para justificar lo que le sucedió con su hijo, pero en realidad nunca se cayó”, contó sobre la versión que dio Verónica sobre los hechos, con los cuales habría esquivado el origen de los dolores.

En su exposición durante el programa el periodista contó cómo fue el episodio de violencia: “Estaba Cristian con Valeria Liberman buscando unas escrituras y Verónica muy enojada la empieza a insultar a Valeria y ahí él reacciona, la golpea, la tumba en el suelo y la empieza a patear salvajemente”.