Quién es el cordobés que le paró el carro a Valeria Mazza cuando quiso saber de su intimidad

La co-conductora del programa español Bailando con las Estrellas tuvo un tenso cruce con un participante cordobés por sus preguntas incisivas.

Valeria Mazza tuvo un tenso cruce que no pasó desapercibido en la televisión española, donde es co-conductora del reconocido programa Bailando con las Estrellas. Fue en dicho programa donde la modelo tuvo un tenso cruce con su compatriota y cordobés Matías Roure , al intentar indagar sobre la vida amorosa del participante.

Todo comenzó cuando la modelo le preguntó al participante qué tan enamorado está de su compañera de baile Sara Orriols. Sin rodeos, conrestó: “Estoy tocando el cielo” . Sin conformarse, la co-conductora optó por indagar aún más sobre detalles particulares de la relación, pero recibió una cruda respuesta por parte del Matías: “Pero yo no te puedo contar todo. Eso se llama intimidad ” .

Sin embargo, Mazza sorprendió con la forma en la que se refirió al participante que optó esquivar las preguntas incisivas: “Mira, yo te quiero decir una cosa acá, en Bailando con los Estrellas no hay intimidad”, esbozó en vivo, provocando enojo en Roure.

Mazza Roure

En la sala de ensayo, el participante habló sobre lo ocurrido: “Yo creo que esa noche, ¿sabés qué le pasó a Valeria? No le funcionaban los frenos. No supo frenar. Y hay temas en los que tenés que frenar. Tenés que tener una moral y frenar”. Picante en su descargo, el Roure cerró: "Un besito para Valeria”.

En la gala siguiente en la que volvieron a verse las caras, retomaron el cruce picante: "Pero hoy estás como más tranqui, es verdad. No sé si meditaste hoy”, dijo Matías. Lejos de retrotraerse, Mazza profundizó preguntando cuál fue el motivo del enojo de los participantes: “A ti también, Sarita, ¿qué es lo que les molestó? ¿Cómo se pregunta? Yo quiero saber, desde que ustedes llegaron aquí, desde el primer ensayo, entre ustedes dos hubo chispa, todo el mundo lo habla. Tooodos hablan de la chispa que hay entre ustedes, que sí, que no, jugamos con esto”.

Para cerrar, Roure esbozó: "Yo te dije que hay una magia que no se puede explicar. Eso está pasando”, a lo que Valeria Mazza concluyó: “Perfecto”.