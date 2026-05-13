El gran gesto de Ricardo Arjona con un seguridad que se volvió viral.

Los seguidores del cantante elogiaron un gesto del artista hacía un miembro del equipo de seguridad de sus recitales en Argentina.

El paso del cantante guatemalteco, Ricardo Arjona , por la Argentina sigue dejando joyas que dan de que hablar. En su reciente seguidilla de conciertos en el Movistar Arena de la Ciudad de Buenos Aires, la historia que capturó el corazón de todos no ocurrió entre el público de las primeras filas, sino en el cordón de seguridad que custodia el escenario.

Todo comenzó con un video que se viralizó en las redes sociales. En las imágenes se podía ver a Samanta , una joven integrante del equipo de seguridad del estadio, cumpliendo con su deber profesional: de espaldas al artista y de frente a la multitud para garantizar el orden del evento.

Sin embargo, había un detalle que no pasó desapercibido para los presentes ni para los miles de usuarios que luego verían el metraje: a pesar de su postura rígida y su mirada atenta al público, Samanta no pudo evitar cantar las canciones de su ídolo.

image

Cantar un hit de Arjona mientras se trabaja no es tarea sencilla, especialmente cuando la obligación dicta que no se puede mirar al ídolo. Samanta entonaba con pasión cada estrofa, demostrando que su fanatismo era tan grande como su compromiso laboral. El registro audiovisual de ese momento llegó a manos del propio Ricardo Arjona, quien, lejos de mostrarse indiferente, quedó profundamente conmovido por la escena.

La reacción de Arjona

Fiel a su estilo cercano con sus seguidores, el músico decidió que Samanta merecía una "revancha". No quería que ella solo escuchara el concierto de espaldas; sino que fuera la protagonista de una noche que jamás olvidaría. Así fue como el artista utilizó sus redes sociales para compartir el video original y anunciar su decisión de invitarla oficialmente como su "invitada de honor".

El momento cumbre se vivió en una de las últimas funciones. Arjona detuvo el ritmo del show para presentar a alguien especial. “De miembro del cuerpo de seguridad del Arena y de tener el concierto a sus espaldas mientras cantaba, a ser nuestra invitada de honor. Una belleza”, escribió luego el artista en su cuenta de Instagram, acompañando el texto con un video del encuentro.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ricardo Arjona ® (@ricardoarjona)

Sobre las tablas, la emoción fue total. Samanta, quien hasta hace poco debía mantener la compostura y vigilar que nadie sobrepasara los límites, se encontró en el centro de los focos, recibiendo el abrazo de su ídolo.

El público, que ya conocía la historia gracias a la viralización previa, estalló en una ovación que selló un gesto calificado por muchos como "oro puro".