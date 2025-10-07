Espectáculos La Mañana La voz argentina La Voz Argentina: así fue la presentación del neuquino Joaquín Martínez que lo dejó afuera

El team Miranda! eligió a sus dos semifinalistas de la quinta temporada de La Voz Argentina. El Neuquino se mostró agradecido por su paso por la competencia.







Este martes 7 de octubre tuvo lugar los cuartos de final de La Voz Argentina del team Miranda!. Joaquín Martínez sorprendió con su presentación, pero no le alcanzó para pasar a la próxima etapa de la competencia. El reality finaliza el próximo lunes 13 de octubre por la pantalla de Telefe.

El primer salvado por el voto de los coaches fue a Eugenia Rodriguez que cantó “The Impossible dream”. En tanto que Emiliano Villagra fue el segundo en ser elegido por los jurados tras cantar “Universo paralelo” de Nahuel Pennisi.

De esta manera Joaquín Martínez que cantó “Seguir viviendo sin tu amor” de Luis Alberto Spinetta y Pablo Cuello que interpretó “Mi vieja” de Pappo’s Blues fueron los eliminados.