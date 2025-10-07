El peor momento de Morena Rial tras las rejas: qué situación vive

La mediática aguarda a una respuesta por parte de la Justicia con respecto a su pedido de prisión domiciliaria.

Mientras continúa detenida en la Unidad N° 51 de Magdalena, la mediática Morena Rial espera una definición clave de la Justicia para su futuro inmediato. En las próximas horas, su abogado y amigo de la familia Rial, Alejandro Cipolla , volverá a insistir ante el juez para que le otorguen la prisión domiciliaria, una medida que busca evitar que la joven influencer siga presa mientras avanza el proceso en su contra.

Recordemos que Morena fue trasladada al penal luego de incumplir varios requerimientos judiciales en el marco de una causa en la que está acusada de participar en un robo a una vivienda. Además, la hija de Jorge Rial está indicada cómo miembro de una asociación ilícita. Desde que surgieron sus problemas legales, Cipolla se convirtió en su principal vocero y defensa pública, y en diálogo con el programa Mujeres Argentinas, el abogado explicó con qué condiciones debería cumplir su clienta para poder acceder al beneficio de la libertad domiciliaria.

“¿Qué nuevas condiciones le van a pedir y que tiene que cumplir Morena Rial para obviamente no volver a la cárcel?”, le consultaron al letrado. “El tratamiento psiquiátrico, que igualmente lo iba a ofrecer, y que no se pueda mover de su domicilio. Lo que puedo hacer es que mientras dure el proceso comience a estudiar”, anticipó el abogado de la hija del periodista y conductor, Jorge Rial.

Más allá de los requisitos formales, Cipolla también apuntó contra el trato que recibe su defendida. Aseguró que “es una de las personas más estigmatizadas, más allá de lo que hizo”. Y agregó: “Parece que reúne todos los requisitos para que la sociedad entera la trate de destruir y eso hace que nadie la quiera”.

Las dificultades de Morena Rial para lograr la prisión domiciliaria

El abogado Alejandro Cipolla también contó que el traslado de la hija de Jorge Rial todavía no puede hacerse efectivo por un problema con la vivienda. “Primero ahora tenemos el inconveniente del domicilio, así que hasta que no vaya el Servicio Penitenciario tenemos un problema”, explicó el defensor de Morena Rial.

Al ser consultado sobre las dificultades para encontrar un lugar donde Morena pueda cumplir la domiciliaria, el abogado reconoció: “Sí. Es verdad eso”. Y reveló que están intentando que Jorge Rial colabore con esa parte del proceso: “Estamos todos trabajando con eso”.

Por último, se refirió a la decisión de Morena de que su hijo Amadeo no la visite en el penal. Según explicó, en la Unidad 51 “no hay lugares lindos”. Y sostuvo: “Es común y corriente, como todos los penales. Funciona bien, pero no para un nene. Yo creo que lo que hizo Morena es un acto de amor puro, esto de no querer estar con su hijo para que él no vaya a un penal”.

Mientras tanto, Morena aguarda a la respuesta de la Justicia. Tal cómo lo explico, por estas horas Cipolla trabaja incansablemente para lograr que su defendida pueda lograr el beneficio de la prisión domiciliaria. En caso de obtenerla, la mediática tendrá que cumplir a rajatablas con las medidas que le imponga la Justicia.