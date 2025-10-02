Qué hizo Luck Ra con su equipo de La Voz Argentina que dejó a todos boquiabiertos

El coach del reality musical sorprendió a todos con el gesto que tuvo con cinco participantes de su team.

Anoche, La Voz Argentina vivió un momento inesperado gracias a Luck Ra , el coach cordobés que siempre sorprende con sus decisiones. Su intervención en la etapa de eliminaciones generó emoción y tensión en el estudio, manteniendo a todos atentos a lo que estaba por venir.

El anuncio que hizo Luck Ra dejó boquiabiertos a participantes y jurados: confirmó que los cinco últimos concursantes de su equipo serán parte de su próximo show en Vélez. Entre lágrimas y abrazos, el momento se transformó en un hito para los aspirantes y para el público.

Antes del gran anuncio, el cordobés debió tomar decisiones difíciles. “Me encantaron todos, pero me dejo llevar por el corazón y por las ganas de que cada uno tiene de estar acá, me gustó su actitud”, dijo Luck Ra al salvar a Nicolás Behringer, quien interpretó Ala delta de Divididos. La segunda plaza fue para Federico Mestre: “Lo noté vocalmente más firme que nunca”. Nathalie Aponte avanzó automáticamente gracias a la mejor calificación de los jurados con su versión de Without You de Mariah Carey.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/luckraok/status/1973581760836542940?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1973581760836542940%7Ctwgr%5Ea4797d1b2e12893562cbfefb779e4cdf60ccc0c9%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fshowonline.com.ar%2Fcontenido%2F11909%2Fluck-ra-sorprendio-a-todo-el-mundo-en-la-voz-argentina-con-la-decision-que-tomo&partner=&hide_thread=false estas hermosas personas van a abrir el velez este 4 de octubre, y sumo por decision propia a emma nos vemos el sabado pic.twitter.com/KFi51VttkI — luck ra (@luckraok) October 2, 2025

El momento más tenso fue para Thomas Dantas y Lucas Barros. Nico Occhiato abrió el sobre y anunció que Thomas continuaba. Lucas, visiblemente emocionado, agradeció al programa, a los jurados y especialmente a Luck Ra por su apoyo y cercanía, mientras los aplausos se multiplicaban en el estudio.

Finalmente, Luck Ra sorprendió con su gran anuncio: “Vos sabés que no lo dije, y no sé si podía decirlo, porque viste que estamos a nada, cerca del Vélez, y yo no sé si alguien dijo algo, pero yo dije que los últimos cinco participantes que tenía querían que me telonearan en el Vélez”. Entre abrazos y aplausos, Occhiato confirmó a Lucas: “¡Vas a cantar en Vélez, flaco!”. Lucas cerró: “Es un sueño, la verdad. Esto es lo que lo hace grande a Facu, su humildad. De verdad, gracias desde un principio”.

El furcio de Susana Giménez con Luck Ra en los Martín Fierro y la reacción del cordobés

La histórica conductora, Susana Giménez, protagonizó un divertido momento en la gala de los Martín Fierro 2025 cuando mencionó mal el nombre artístico de Luck Ra. A los pocos minutos, el video se volvió viral en las redes sociales y el artista reaccionó a través de un posteo en su cuenta de X.

Embed - SUSANA GIMÉNEZ: Mejor labor conducción femenina - Martín Fierro 2025

Anoche se llevó a cabo la entrega de los premios Martín Fierro 2025 y Susana ganó en la terna Mejor labor en conducción femenina. Al subirse al escenario, la diva se mostró agradecida con el público por acompañarla en su regreso a la pantalla chica en 2024.

Además, recordó que por su living pasaron grandes artistas de la escena musical actual. Fue en ese instante en que la conductora comienza a nombrar a los invitados y, fiel a su estilo, se confunde y dice mal el nombre de Luck Ra. “El año pasado conocí a gente de la música nueva, como María Becerra, Nathy Peluso, como Rucau… ¿Cómo? Luck Ra… a ese…", expresó Susana generando risas en el salón del Hotel Hilton, donde se realizaba la transmisión en vivo para Telefe.

Acto seguido, se disculpó con el joven y le aseguró que no lo hizo de manera intencional: "Perdóname, Luck Ra, que me equivoqué, me pasa siempre”. Este incómodo, pero a la vez insólito momento fue la gran perlita de la noche y por eso los usuarios de las redes sociales no dudaron en compartirlo. Tanta fue la repercusión que tuvo el clip que llegó al jurado de La Voz Argentina y, lejos de enojarse, le respondió de una particular manera.

image

Luck Ra utilizó su cuenta oficial de X para subir una imagen de Bart Simpson junto a Hugo, su gemelo malvado, y hacer la comparación con la confusión de Susana Giménez: “Luck Ra / Ruckau”. Con su simpatía y personalidad cercana, que suele mostrar en cada gala del reality musical, el artista cordobés dejó en claro que, al igual que los invitados a la ceremonia, le causó gracia la equivocación de la estrella y que no hubo enojos de su parte.