Susana Giménez ninguneó a Verónica Lozano: "Si me premian es porque tenía rating de 40 puntos"

La diva salió al cruce de la conductora Vero Lozano tras la obtención de los premios Martín Fierro. Qué se dijeron en vivo.

Los premios Martín Fierro siempre dejan tela para cortar: emociones, alegría para quienes ganaron y pero también los enojos y reproches de aquellos que sintieron injusticia por la elección de los ganadores. En fin, el loop de cada ceremonia. Susana Giménez fue una de las figuras que recibió críticas en el mundo del espectáculo luego de haber sido ganadora a pesar de su inactividad.

En las últimas horas Susana no se guardó nada y le salió al cruce a la conductora de Telefe Verónica Lozano que había expresado sus diferencias por la entrega de premio a Susana en la terna conducción. En diálogo con el reportero Oliver Quiroz, ganador del MF en su terna, fue irónica frente a los dichos de Lozano: "Quiero que me den el premio a la innovación. ¡Que me lo den ahora!“

Luego, apuntó: “No, mejor que no me lo den más porque si no las otras empiezan ‘siempre se lo dan a Susana Giménez. Nadie se banca 36 años de televisión y con 40 puntos de rating , pero bueno, si me lo dan es porque me lo merezco”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/1973492733571408093&partner=&hide_thread=false SUSANA GIMÉNEZ SOBRE SU MARTÍN FIERRO: "Si me lo gané es porque me lo merezco"



Cc #ALaTarde @JotaxTV pic.twitter.com/QfkFNv9omN — América TV (@AmericaTV) October 1, 2025

Sumado a esto se refirió a la posibilidad de que Lozano no presencie el próximo MF y negó haberse quejado con autoridades del canal de las pelotitas por los dichos de Lozano: “No me importa, si no quiere que no vaya, es cosa de ella”.

Durante la entrega del Honoris Causa a Graciela Borges, el cronista de LAM volvió a preguntarle sobre el tema: “Hay chicas que se enojan. La vi a Verónica diciendo que no le cierran los números... Y bueno, ¡que aprenda matemáticas! Que hagan una auditoría en Aptra. No es mi problema. Y no la van a hacer".

“No quiero hablar de esas estupideces. Yo estoy contentísima. Nadie te da un premio porque sí, durante los 36 años que hice televisión siempre fui la primera. Ninguna llegó a hacer lo que yo hice. Así que, ubication", apuntó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/santiagorivaroy/status/1973549176115118530&partner=&hide_thread=false "QUE VERO LOZANO APRENDA MATEMÁTICAS"



La picante respuesta de Susana Giménez a su colega tras decir que no le cerraban los números por el Martín Fierro@AngeldebritoOk @elejercitodelam pic.twitter.com/f18SrS2iMN — Santiago Riva Roy (@santiagorivaroy) October 2, 2025

Qué había dicho Vero Lozano

“Se nota, y mucho. Tengo muchos mensajes de miembros de Aptra que están por reunirse en estos momentos y dicen ‘para qué votamos si después hacen lo que quieren’. Muchas injusticias”, contó en diálogo con el canal América.

Luego se refirió a si ella debería haberlo ganado: "No específicamente yo. Pero me parece que Susana gane otro cuando ya había ganado uno es un montón. Más que fue un programa que tuvo pocas emisiones. No estoy juzgando si es buena o mala conductora, solo que creo que hay que repartir para que la ceremonia sea más interesante y para que nos vayamos más contentos”.

“Te juro que la fui a saludar a Mariana (Fabbiani) y la felicité porque con ella éramos competencia. Y de hecho ella me dijo: ‘pensé que te lo daban a vos’. Y yo como que tenía esa ilusión porque ya le dieron al programa, repartimos el juego y también dije: ‘Si no se lo dan a Carmen (Barbieri) que laburó muy bien el año pasado, le levantaron el programa y es una mina que la viene remando hace tiempo’”, sumó.

Embed

Por otra parte agregó: “No porque el premio tuviera que ser para mí, te soy 100% honesta, pero sí para otra conductora. Pamela David también la viene remando hace un montón, se levanta temprano todos los días. Es repartir el juego. Pasa que te dicen: ‘yo te voté’. Pero bueno, es medio como en las elecciones. Lo que sí me llamó la atención es que entre ellos me contaron que estaban en un chat diciendo: ‘boludo, cómo es que ganó tal si yo no lo voté’”.

“No solo Susana, también en panelismo (el ganador fue David Kavlin). Debería haber una auditoría. Estuvo todo el juego muy mal repartido y se notó mucho”, cerró.