Nico Vázquez le paró el carro a Mario Pergolini tras su comentario sobre la infidelidad de Gime Accardi

El actor visitó el programa Otro Día Perdido y fue contundente con el conductor cuando tomó posición sobre su escandalosa separación.

El programa Otro Día Perdido que encabeza el reconocido conductor Mario Pergolini no deja de sorprender con los invitados que se someten a la entrevista y dejan notas con varios títulos. En esta oportunidad fue el actor Nicolás Vázquez que pasó por el programa luego de la separación que vivió con su expareja Gimena Accardi . Por obviedad, el tema fue debate en la edición.

Lo llamativo del encuentro fue un cruce picante entre el conductor y el actor cuando se mencionó la separación que se anunció el 8 de julio, 18 años después de haber iniciado la relación amorosa. Las principales diferencias se pusieron en evidencia cuando Pergolini tomó postura sobre el escándalo donde Accardi admitió una infidelidad.

“Yo quiero decirte… yo quiero decirte… que siempre estuve de tu lado”, deslizó Mario sobre la separación. Sin embargo, lo llamativo fue la respuesta a secas que recibió por parte del actor que no dudó un segundo de oponerse a la postura del conductor: “No hay lados. No hay lados. Es la vida misma. Fin”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/otrodiaperdidok/status/1973574722463080640&partner=&hide_thread=false Mario aprovechó la confusión para tirar una bomba y Nico Vázquez la desactivó como un campeón. Un caballero absoluto.#OtroDiaPerdido pic.twitter.com/XeCALJxU5n — OTRO DÍA PERDIDO (@otrodiaperdidok) October 2, 2025

Más allá del escueto diálogo donde Vázquez dejó claro si poca intención de hablar sobre el tema, Pergolini, fiel a su estilo, redobló su apuesta: “Pero yo creo que hay lados”. Luego del intercambio toda la situación terminó entre risas.

Nico Vázquez sería padre según los números de Pitty la Numeróloga

Varias semanas después de haber confirmado su separación de Gimena Accardi, transitar con mucha entereza toda clase de rumores de infidelidad de su parte y ponerle el pecho a la confirmación del affaire de parte de su ex esposa, Nico Vázquez parece dispuesto a dar vuelta la página y salir otra vez a la vida.

En sus redes, se lo ve un poco más activo y animado, siempre rodeado del amor de sus padres y sobrinos. Pero Pitty la Numeróloga ve un poco más allá y se animó a plantear todas las cosas positivas que se vienen en la boda del actor.

Embed

En Mujeres Argentinas, la experta en números analizó: "Él tiene en su destino el número 1, es una persona que tiene los mismo números de Messi y ha hecho un trabajo espiritual muy grande. Ha evolucionado. Ahora está transitando un año 9, que es la finalización de ciclos. Está en una etapa de cierres en su vida, donde se termina una parte del libro de su vida para abrirse a lo nuevo".

Embed

Sin titubeos, la numeróloga vaticinó: "En el 2026, llegan muchos cambios para él. Es un año en el que se va a estar abriendo a muchas cosas nuevas y también va a estar conociendo a alguien. Capaz en este momento, tiene a dos personas con las que habla mucho, una quizás ahora y otra un poquito después, pero el año que viene, Nico se reencuentra con el amor".

Pero lo más fuerte llegó después: "El 2027 va a ser un año donde apuesta al amor, creo que hasta se vuelve a casar y hasta siento que va a ser papá en un futuro. No ahora ni mañana pero en dos años, hablamos".