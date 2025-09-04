La salida de soltero de Nico Vázquez: el lugar que eligió y con quién

El actor que vive días de reestructuración tras el fin de la relación con Gimena Accardi visitó un particular lugar para disfrutar.

Nicolás Vázquez sigue rehaciendo su vida luego de la separación con Gimena Accardi para ponerle fin a una relación amorosa que perduró por 18 años. El reconocido actor que protagoniza la exitosa obra teatral Rocky , que ha sido halagada por el público y la prensa, fue visto en una salida junto a otras personas.

Horas más tarde de la visita de su amigo Lionel Messi al teatro Lola Membrives, el actor aprovechó tiempo libre y visitó el show que realizan sus amigos Benjamín Rojas , Felipe Colombo y Camila Bordonaba en el regreso de Errewey. El propio actor mostró detalles de su visita al Movistar Arena de la Capital Federal, con una imagen mostrándose junto a los actores.

Otro de los momentos que se vieron en las historias de Instagram lo muestran disfrutando del evento en las tribunas del anfiteatro con una sonrisa radiante y acompañado también de su par Benjamín Amadeo. En medio de la reestructuración de su vida privada, Vázquez evitó continuar hablando de la separación con su expareja que se confirmó hace poco más de dos meses y realizó su primera salida pública para oxigenar el presente.

Vázquez Errewey

Messi visitó a Vázquez al teatro ante una multitud de gente que lo aclamó

Lionel Messi sorprendió en la iluminada calle Corrientes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en un tiempo de óseo previo al inicio de la doble fecha FIFA que tendrá, este jueves ante Venezuela, su último partido oficial en territorio argentino cerrando una etapa y empezando a ponerle punto final a su carrera profesional.

Una multitud de personas se acercó al teatro Lola Membrives con bandera argentinas, camisetas, y hasta incluso con las manos vacías ya que muchas de las personas que caminaban por el lugar se sorprendieron y esperaron a la salida de la obra que protagoniza su amigo Nicolás Vázquez.

Mientras miles de personas aguardaban afuera del teatro, el astro rosarino saludó al público que presenció la obra y lanzó un mensaje ante la mirada y los flashes de los presentes. "La verdad que fue espectacular. Son unos fenómenos todos. Para mí es una ocasión muy especial. No se da siempre que toda mi familia esté en Buenos Aires, porque siempre están en Rosario", comenzó diciendo.

Messi fue a ver a Rocky

"Te lo había prometido, que tenía que venir y que iba a venir. Por suerte pude venir, pude estar acompañado de mi familia. Es una gran noche y estar al lado tuyo es todo para mí. Es lo más importante, lo hiciste muy bien. Un placer haber estado presente y disfrutar esta noche con todos ustedes. Muchas gracias", cerró Messi con el mensaje para su amigo Vázquez y también para el público.

Lo cierto es que su visita al teatro se da también en una situación particular ya que también estuvo presente su familia ya que se espera un duelo especial para el jugador entendiendo la revelación que hizo Leo sobre este partido. Según lo planificado por Scaloni, Messi será titular en el duelo que tendrá lugar este jueves en el Más Monumental ante Venezuela a las 20.30.