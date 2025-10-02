Temen por la salud mental de Morena Rial: sin comida, sin ropa y sin colchón

La influencer está presa en el penal de Magdalena. Este jueves su abogado podría presentar un Habeas Corpus.

Morena Rial se encuentra tras las rejas luego de que la Justicia tomara la decisión de revocar la excarcelación que había conseguido hace algunas semanas donde está imputada por un robo bajo la modalidad de escruche.

En las últimas horas se decidió que la influencer fuera trasladada por primera vez a un penal: la Unidad 51 Femenina de Magdalena y según su abogado, Alejandro Cipolla está en pésimas condiciones.

La hija de Jorge Rial está completamente aislada, sin contacto con otras internas y en condiciones que calificó de “inhumanas”.

“Ella está en un penal sin estar procesada, los penales son para los procesados. Por ende no puede subir con población”, detalló sobre las primeras horas de la joven en la cárcel de mediana seguridad.

Preocupado por la salud física y mental de la joven, el letrado contó que “la realidad es que no tiene absolutamente nada, la poca ropa que le hice llevar. Y ahora voy a ver cómo hago para que le lleven un colchón y los demás elementos que necesita”.

Guido Záffora, periodista de América, sumó que la mediática tampoco tiene comida a lo que Cipolla anticipó que este jueves irá a verla un letrado colega para determinar en qué condiciones se encuentra y ver la posibilidad de hacerle llegar un celular.

“En el caso de que el jueves continúe esta metodología o que ella esté muy mal, se presentará un habeas corpus para que la cambien o la suban porque no puede estar sola 24/7”, sumó su abogado.

Jorge Rial le soltó la mano a Morena Rial

Morena Rial fue detenida nuevamente por la tarde de este lunes por decisión de la Justicia que, por incumplimiento de las obligaciones procesales, le revocó la excarcelación. Ante esa situación la hija del periodista Jorge Rial fue detenida y tuvo que dejar su domicilio. Ante esta situación, Rial se hizo eco de lo sucedido minutos más tarde mientras estaba en vivo por el streaming Carnaval.

“Le acaban de revocar la detención domiciliaria a mi hija Morena. Lamentablemente, no cumplió con lo que lógicamente le exigía la Justicia, que es lo que le exige a cualquier ciudadano común. Cuando te dan el beneficio de la libertad en tu casa, para esperar el juicio, hay que respetar las normas y las reglas”, soltó durante el programa Cónclave.

Sumado a esto dijo: “Obviamente que me duele tener a mi hija en esta situación, pero ella tomó una decisión de vida, teniendo alternativas... Mi hija tenía todo para elegir el camino del bien, de la honestidad y del estudio, pero eligió el camino que a mí no me gusta”.

“Ella tomó esa decisión, es grande, tiene 27 años y dos hijos... Y uno asume los actos y asume las responsabilidades que traen esos actos. No pudo hacer más nada. Hice todo lo que pude. Seguramente mal, pero hice todo lo que pude. Ella tomó esta decisión. No la pude torcer", se desligó Rial al analizar la situación.

Sumado a esto reafirmó su postura: “Mi hija es una ciudadana más. No tiene coronita, ni quiero que tenga coronita. No pedí nada. Ni voy a pedir nada. Solamente quiero que cumpla lo que tenga que cumplir. Me gustaría que le pida perdón a los que les hizo daño, hasta ahora no lo hizo. Y bueno, una manera de cumplir es esto”.