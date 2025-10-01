Trasladaron a Morena Rial a un penal de seguridad media

A comienzos de esta semana, Morena Rial volvió a ser detenida luego de haber conseguido una excarcelación extraordinaria. La hija del periodista y conductor Jorge Rial no cumplió con las reglas de conducta que le había impuesto la Justicia.

“Último momento: trasladan a Morena Rial al penal de Melchor Romero, a las afuera de La Plata”, informó Carlos Salerno en Desayuno Americano. “Después de tantos incumplimientos y detenciones, el juez dijo ‘basta’, el fiscal dijo ‘basta’, y en este momento la están trasladando con la policía de Tigre a la Unidad Penitenciaria N° 51 de Magdalena. Morena Rial pasará los días previos al juicio en la cárcel”, continuó el periodista sobre la cárcel de mujeres que alojará a Morena.

“Ahora, ¿Qué pasará con su bebé? ¿En qué condiciones quedará? Es un contexto delicado que una madre esté lejos de su hijo. ¿Será posible que su bebé también termine en la cárcel?”, se preguntó Salerno.

Mientras tanto, en A la Barbarossa, se comunicaron con Fernando Burlando, abogado de la mediática. “¿Vos sabés con quién está el bebé?”, le preguntó Georgina Barbarossa.

Burlando entonces puso en escena a Rocío y a Jorge Rial: “Sé que la hermana de Morena y Jorge asumieron un compromiso muy humano y de interés. Él quería la recuperación de su hija”, contestó, dejando entrever que el pequeño Amadeo habría quedado al cuidado de su tía y de su abuelo.

Morena Rial fue detenida nuevamente por la tarde de este lunes por decisión de la Justicia que, por incumplimiento de las obligaciones procesales, le revocó la excarcelación. Ante esa situación la hija del periodista Jorge Rial fue detenida y tuvo que dejar su domicilio. Ante esta situación, Rial se hizo eco de lo sucedido minutos más tarde mientras estaba en vivo por el streaming Carnaval.

“Le acaban de revocar la detención domiciliaria a mi hija Morena. Lamentablemente, no cumplió con lo que lógicamente le exigía la Justicia, que es lo que le exige a cualquier ciudadano común. Cuando te dan el beneficio de la libertad en tu casa, para esperar el juicio, hay que respetar las normas y las reglas”, soltó durante el programa Cónclave.

Sumado a esto dijo: “Obviamente que me duele tener a mi hija en esta situación, pero ella tomó una decisión de vida, teniendo alternativas... Mi hija tenía todo para elegir el camino del bien, de la honestidad y del estudio, pero eligió el camino que a mí no me gusta”.

“Ella tomó esa decisión, es grande, tiene 27 años y dos hijos... Y uno asume los actos y asume las responsabilidades que traen esos actos. No pudo hacer más nada. Hice todo lo que pude. Seguramente mal, pero hice todo lo que pude. Ella tomó esta decisión. No la pude torcer", se desligó Rial al analizar la situación.

Sumado a esto reafirmó su postura: “Mi hija es una ciudadana más. No tiene coronita, ni quiero que tenga coronita. No pedí nada. Ni voy a pedir nada. Solamente quiero que cumpla lo que tenga que cumplir. Me gustaría que le pida perdón a los que les hizo daño, hasta ahora no lo hizo. Y bueno, una manera de cumplir es esto”.

“En este momento está detenida. Hablé recién con ella. Quiero decir. Está llorando. Obviamente que me duele como padre, pero me parece que es una consecuencia de sus actos”, dijo.

Por otra parte habló de su nieto Amadeo en medio de esta situación: “Está hermoso, está bárbaro. El año que viene va a ir a un jardín maternal. Está con Rocío, que está haciendo un laburo enorme. Me sorprendió ese instinto maternal que tiene. Y estoy cuidándolo. Y está María, mi pareja, haciéndome el aguante, mis amigos y todo. Es un bebé feliz. Eso es lo que me importa hoy”.

Para cerrar sus explicaciones, esbozó: “Siempre pido disculpas. No tengo nada que ver con esto, pero tengo que pedir disculpas porque es mi hija y en algo he fallado. Entonces, si fallé, tengo que pedir disculpas”, dijo a modo de mea culpa. Y concluyó: “Ojalá que esto le sirva para entender que lo que hizo está muy mal y que no hay que hacerlo”.