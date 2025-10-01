Jorge Rial tildó de "vaga" a Susana Giménez y cuestionó sus premios Martín Fierro

El periodista y conductor estalló en furia ante un nuevo premio obtenido por la histórica conductora.

El periodista y conductor, Jorge Rial , lanzó, una vez más, duras críticas contra Susana Giménez luego de que la histórica conductora recibiera el premio a Mejor Labor en Conducción Femenina en los Martín Fierro 2025 de Televisión el pasado lunes por la noche.

Durante su ciclo radial Argenzuela, el periodista no se guardó nada y expresó: "Me cansó este jueguito de hacerse la estúpida. Y me cansó que se la perdonamos todas. Y me cansó esta pleitesía que se le hace constantemente a Susana, se le dan premios y no hace un carajo. Se rasca la argolla todo el tiempo. No le gusta laburar porque es una vaga".

Rial fue aún más contundente al referirse al programa que conduce la diva: "Vean el programa de mierda que hace, LOL. Es el peor programa que vi en mi vida, mal conducido. Ella no tiene idea de lo que hace. Si quieren ver cómo no se hace un programa de televisión, vean LOL. Habla mal del país todo el tiempo".

image

El conductor también se mostró molesto por el error que Susana cometió al nombrar al artista Luck Ra durante la ceremonia. "No podés subir y decir Ruckauf. Dale, loco. Si no lo sabés, no lo nombres. Hasta lo del 'dinosario, ¿vivo?' era divertido", comentó con evidente fastidio.

Para cerrar, Rial trazó una comparación con Mirtha Legrand: "Todos los fines de semana hace un programa, está informada. A mí no me parece gracioso. A mí Susana me causa menos gracia que un desalojo".

Verónica Lozano pidió auditar los Martín Fierro y salió al cruce de Susana Giménez

Si bien las predicciones de los premios Martín Fierro 2025 la daban como ganadora en la categoría Mejor conductora, Verónica Lozano se fue con las manos vacías de la ceremonia ya que ni siquiera Cortá por Lozano se quedó con la estatuilla de Mejor Magazine.

image

Con este magro resultado, la conductora estalló en vivo, desparramando ironía y sarcasmo tanto contra los miembros de Aptra, con Luis Ventura a la cabeza, como contra los responsables de su propio canal, a quienes les lanzó todo tipo de “fuego amigo”.

“Se nota, chicos, ¡y mucho!”, estalló Lozano. “Tengo muchos mensajes de miembros de Aptra que están por reunirse y decir ‘Para qué votamos si después hacen lo que quieren’”, mientras sus panelistas sugirieron “auditar” los sufragios de los periodistas asociados.

Kennys Palacios sugirió averiguar también “quién vende las mesas en Aptra” porque le parecía “muy raro” cómo estaban armadas. “Lo que me indignó fueron cosas muy obvias. Muchos dicen ‘yo no lo voté’ entre ellos. Muchas injusticias. Roccasalvo estaba indignada”, agregó Lozano.

image

“Creo que es la primera vez que de un Martín Fierro se van todos indignados”, aportó Vicky Xipolitakis. “Además hay que diferenciar lo que son los programas diarios de los semanales”, dijo la conductora en referencia a que en su misma categoría competían Wanda Nara por Bake Off (diario, pero grabado) y Susana Giménez por los 12 programas especiales del 2024.

“¡Suana! La quiero, pero ¿dos premios, Susana? Ya le dieron el del programa, pero el de conducción no se lo den más, chicos. ¡Basta! ¡Es un montón!”, explotó de nuevo Lozano, con quien siempre se rumoreó que no había buena relación debido al “Corcho” Rodríguez, y cuando le preguntaron quién tendría que haberlo ganado, señaló a Carmen Barbieri y a Pamela David.