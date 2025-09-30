Jorge Rial le soltó la mano a Morena Rial en medio de su nueva detención: "Hice todo lo que pude"

El periodista se hizo eco de la noticia minutos después de la detención durante el programa Cónclave que se emite por el streaming Carnaval.

Morena Rial fue detenida nuevamente por la tarde de este lunes por decisión de la Justicia que, por incumplimiento de las obligaciones procesales, le revocó la excarcelación. Ante esa situación la hija del periodista Jorge Rial fue detenida y tuvo que dejar su domicilio. Ante esta situación, Rial se hizo eco de lo sucedido minutos más tarde mientras estaba en vivo por el streaming Carnaval.

“Le acaban de revocar la detención domiciliaria a mi hija Morena . Lamentablemente, no cumplió con lo que lógicamente le exigía la Justicia, que es lo que le exige a cualquier ciudadano común. Cuando te dan el beneficio de la libertad en tu casa, para esperar el juicio, hay que respetar las normas y las reglas”, soltó durante el programa Cónclave.

Sumado a esto dijo: “Obviamente que me duele tener a mi hija en esta situación , pero ella tomó una decisión de vida, teniendo alternativas... Mi hija tenía todo para elegir el camino del bien, de la honestidad y del estudio, pero eligió el camino que a mí no me gusta”.

“Ella tomó esa decisión, es grande, tiene 27 años y dos hijos... Y uno asume los actos y asume las responsabilidades que traen esos actos. No pudo hacer más nada. Hice todo lo que pude. Seguramente mal, pero hice todo lo que pude. Ella tomó esta decisión. No la pude torcer", se desligó Rial al analizar la situación.

Sumado a esto reafirmó su postura: “Mi hija es una ciudadana más. No tiene coronita, ni quiero que tenga coronita. No pedí nada. Ni voy a pedir nada. Solamente quiero que cumpla lo que tenga que cumplir. Me gustaría que le pida perdón a los que les hizo daño, hasta ahora no lo hizo. Y bueno, una manera de cumplir es esto”.

“En este momento está detenida. Hablé recién con ella. Quiero decir. Está llorando. Obviamente que me duele como padre, pero me parece que es una consecuencia de sus actos”, dijo.

Por otra parte habló de su nieto Amadeo en medio de esta situación: “Está hermoso, está bárbaro. El año que viene va a ir a un jardín maternal. Está con Rocío, que está haciendo un laburo enorme. Me sorprendió ese instinto maternal que tiene. Y estoy cuidándolo. Y está María, mi pareja, haciéndome el aguante, mis amigos y todo. Es un bebé feliz. Eso es lo que me importa hoy”.

Para cerrar sus explicaciones, esbozó: “Siempre pido disculpas. No tengo nada que ver con esto, pero tengo que pedir disculpas porque es mi hija y en algo he fallado. Entonces, si fallé, tengo que pedir disculpas”, dijo a modo de mea culpa. Y concluyó: “Ojalá que esto le sirva para entender que lo que hizo está muy mal y que no hay que hacerlo”.

Morena Rial volvió a ser detenida: la Justicia revocó su excarcelación

Morena Rial quedó otra vez detenida y su situación judicial se complica. La Justicia de la provincia de Buenos Aires resolvió revocar la excarcelación que había conseguido hace algunas semanas en el expediente donde está imputada por un robo bajo la modalidad de escruche. La medida fue adoptada porque la joven no cumplió con las obligaciones procesales que le habían fijado como condición para permanecer en libertad.

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por el Poder Judicial bonaerense, Rial no asistió al juzgado en dos oportunidades consecutivas, ni presentó la documentación que debía acreditar que estaba cumpliendo con un tratamiento psicológico y psiquiátrico. Estos informes eran considerados esenciales para monitorear su situación personal y garantizar que no representara un riesgo procesal. Tampoco cumplió con otro de los puntos fijados: demostrar que tenía un trabajo formal o algún medio de subsistencia legítimo.

La hija del reconocido conductor televisivo enfrenta una acusación por robo agravado en una vivienda de Villa Adelina. Según la hipótesis investigativa, el hecho ocurrió el sábado 18 de enero, cuando un grupo integrado por mujeres y hombres, entre los que estaba Morena, irrumpió en una propiedad situada sobre la calle José María Moreno al 2200. La reconstrucción policial indica que ingresaron violentando una ventana y que se llevaron diversos elementos de valor, entre ellos electrodomésticos, dinero en efectivo y joyas.

La modalidad utilizada se conoce como escruche, una práctica delictiva que consiste en aprovechar la ausencia de los dueños para entrar en las casas y saquearlas. Tras la denuncia del hecho, se desplegó una pesquisa que permitió reunir pruebas que comprometieron directamente a la joven mediática.

La investigación policial

El trabajo de los investigadores combinó tareas de inteligencia y vigilancia. Con esos datos, agentes de la Policía de la provincia de Buenos Aires y efectivos de la Policía de la Ciudad coordinaron un operativo para dar con los sospechosos. Fue así que lograron ubicar a Morena Rial en un hotel céntrico, en la intersección de Lavalle y Cerrito, en plena Ciudad de Buenos Aires. Allí fue arrestada por primera vez.

La detención generó un fuerte impacto mediático y fue acompañada por un intenso debate en redes sociales, no solo por la gravedad de la acusación, sino también por el peso del apellido Rial. Tras pasar algunos días privada de la libertad, había obtenido la excarcelación bajo estrictas condiciones que ahora no cumplió.

La nueva detención

La revocatoria de la excarcelación fue inmediata. Los magistrados intervinientes consideraron que el incumplimiento de las pautas era motivo suficiente para ordenar nuevamente su arresto. La medida fue confirmada a través de los canales oficiales del Poder Judicial y, en paralelo, por su propio abogado, Alejandro Cipolla.

En una historia que Morena Rial compartió en su cuenta de Instagram, el letrado explicó: “Se informa por medio de la presente que @moreerial fue nuevamente detenida, por motivos de no cumplimentar las pautas”. El mensaje rápidamente se viralizó entre los seguidores de la hija de Jorge Rial, muchos de los cuales comenzaron a especular con los pasos a seguir en la causa.

Cipolla también aclaró que la defensa ya está trabajando para revertir la situación: “El Dr. Pierri ya se encuentra anoticiado, y comenzará a trabajar para su pronta libertad. Voy a ir informando las novedades. Saludos”, finalizó en su comunicado.

Una situación judicial delicada

El panorama para Morena no es alentador. La decisión judicial refleja que los tribunales perdieron la confianza en su capacidad para cumplir con las condiciones de la excarcelación, lo que complica cualquier intento de solicitar nuevamente un beneficio similar. Además, el proceso por robo agravado continúa su curso y podría llegar a juicio oral, instancia en la que se definirá su responsabilidad penal.

Los abogados defensores buscarán demostrar que el incumplimiento de las condiciones no amerita una nueva detención, pero la fiscalía cuenta con pruebas firmes sobre su participación en el escruche, lo que podría derivar en una condena severa.

Mientras tanto, la causa sigue generando repercusión pública, alimentada tanto por el prontuario mediático de la imputada como por su propia exposición en redes sociales, donde suele expresar su postura o replicar mensajes de su círculo íntimo.