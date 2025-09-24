Morena Rial arremetió contra la Justicia y cuestionó su accionar: "Lo que quieren lo encuentran rápido"

Morena Rial apuntó furiosa a través de sus redes sociales contra la Justicia luego de resolver rápido algunos casos en concreto en comparación a otros. Recordemos que la influencer continúa cumpliendo una excarcelación tras ser detenida a principio de año por quedar involucrada en un robo en Villa Adelina, localidad del partido de San Isidro.

Sin embargo, su situación por el momento quedó atrás, pero la hija del periodista Jorge Rial no dudó en demostrar su enojo con los jueces por el triple crimen de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Morena Gutiérrez, las chicas que fueron encontradas muertas, descuartizadas y enterradas en Florencio Varela.

Brenda del Castillo y Morena Verdi, de 20 años, y Lara Morena Gutiérrez, de 15, oriundas de La Matanza, fueron vistas por última vez el viernes 19 de septiembre y sus familias comenzaron a movilizarse por la desaparición de ellas. Este miércoles 24, se confirmó que sus cuerpos fueron hallados en una casa situada en Jáchal y Chañar, en el mismo lugar donde se registró la última señal del celular de una de las chicas.

Además, Morena Rial hizo referencia al robo en la casa de Pampita donde pidió ayuda para recuperar sus celulares donde guardaban imágenes de su hija Blanca, que murió cuando tenía apenas 6 años. Ante esta situación, la influencer se expresó en su cuenta de Instagram y señaló: "Desaparecieron el 19 y estamos a 24 y si la familia no hubiese aparecido en la tele, la Justicia como siempre no hace nada".

Los duros posteos de Morena Rial

"Ah, pero le roban a una famosa modelo o a alguien con poder y plata y a las pocas horas tenés las caras de las personas, detenidos y recuperación de pertenencias. La Justicia Argentina", afirmó con dureza Morena Rial por lo sucedido con Pampita esta semana.

"Hubieran sentado el ort* a buscar el cerrojo de cámaras y podían resolver hace varios días, y no llegar al punto de no saber si están vivas, secuestradas o qué pasó con ellas. Media pila, lo que quieren lo encuentran rapidito, manga de inoperantes", lanzó sin filtros.

Luego, sus seguidores le preguntaron si conocía a alguna de las chicas desaparecidas, pero ella reveló: "Yo no las conocía pero mis amigos sí. De todas maneras yo creo que se manejan muy mal. Si la familia no hubiese cortado la rotonda primero, nadie se hubiese enterado. Hubiesen desaparecido como tanta gente que desaparece y lo han dejado ahí".

"Para los que me dicen que soy chorra, que no tengo derecho a opinar: bueno, cuando pasó todo en el verano el cerrojo de las cámaras de lo que había pasado al toque, al minuto cero, con tal de ensuciar. ¿Por qué cuando tres pibas desaparecen no pueden hacerlo? Buscan y encuentran lo que les conviene. Un asco", sentenció Morena Rial.

Recordemos que la situación judicial de Morena Rial se centra en varias causas penales que incluyen acusaciones por robo y otros delitos. Aunque ha sido detenida y excarcelada en varias ocasiones, enfrenta distintos cargos y ha incumplido medidas ordenadas por la Justicia.