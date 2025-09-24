Cuál es la película elegida para representar a la Argentina en los Premios Oscar y Goya 2026

La película Belén, dirigida por Dolores Fonzi, fue seleccionada este miércoles por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina para representar al país en la carrera por los Premios Oscar y los Goya 2026. El anuncio fue realizado en Buenos Aires durante un evento encabezado por la actriz Graciela Borges.

La producción, que se estrenó recientemente en salas y ya compite en el Festival de San Sebastián, fue la elegida entre otras candidatas como Homo Argentum (de Mariano Cohn y Gastón Duprat), La Mujer de la Fila (Benjamín Ávila) y Algo Viejo, Algo Nuevo, Algo Prestado (Hernán Rosselli).

La primera etapa del proceso internacional será el 16 de diciembre, cuando se anuncie la “shortlist” de 15 películas seleccionadas entre más de 90 países. Luego, el 22 de enero se conocerán las cinco nominadas definitivas a Mejor Película Internacional. La 98° entrega de los Premios Oscar se celebrará el 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

Una historia basada en hechos reales

Belén toma como punto de partida el caso real de una joven tucumana que fue detenida tras sufrir un aborto espontáneo en un hospital público. En 2016, fue condenada a ocho años de prisión por "homicidio doblemente agravado", pese a las dudas médicas y procesales en torno al caso. La presión del movimiento de mujeres permitió la revisión de la causa y su posterior absolución en 2017.

La película reconstruye los hechos desde una perspectiva que, según su directora, busca visibilizar las consecuencias estructurales de una justicia patriarcal sobre las mujeres más vulnerables. Fonzi ya había abordado vínculos familiares en su debut como directora (Blondi), pero en esta oportunidad optó por una historia con un fuerte anclaje social y político.

Belén: una mirada sobre la injusticia estructural

Consultada sobre el sentido de esta obra, Dolores Fonzi explicó: “Esta es una historia de mujeres peleando por los derechos de las mujeres. La primera película que aborda la cárcel y la injusticia estructural que tienen los procesos judiciales en la vida de las mujeres a propósito de cosas que nos pasan solo a las mujeres”.

En una entrevista con el canal Todo Noticias, la directora relató cómo se involucró en la historia real: “Yo tomé el caso un par de días antes de que a ella la condenen. El juicio duró dos días y se hizo después de que ella pasara 24 meses presa. No aportamos ninguna prueba nueva, solo miramos el caso desde otro lugar. Eso es lo que busca también la película”.

Además, Fonzi señaló que la intención no fue realizar un film panfletario o dirigido solo a sectores militantes: “No es una película para feministas, ni sobre la ley. Es una historia que permite quitarle la connotación negativa a la palabra lucha”.

Un caso que resonó en todo el país

El caso de Belén (nombre ficticio para preservar su identidad) fue uno de los antecedentes más significativos que alimentaron el debate por la legalización del aborto en la Argentina. Tras su absolución, se convirtió en un símbolo del acceso desigual a la justicia y de las consecuencias que sufren mujeres criminalizadas por emergencias obstétricas.

La película toma esa historia y la lleva a la pantalla grande con un tratamiento cinematográfico que ya recibió elogios en sus primeras presentaciones. En San Sebastián compite en la sección Horizontes Latinos, y en paralelo buscará captar la atención de la crítica y los jurados internacionales.