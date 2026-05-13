De saltar plazas en el oeste neuquino a representar a Argentina: la historia de Aarón Garcés y el parkour que crece en Neuquén

El pibe de 20 años lidera una escuela de parkour y representará al país en El Salvador en el Panamericano de la disciplina en julio.

Hace algunos años eran apenas cuatro chicos saltando paredes, trepándose árboles y mirando videos de YouTube para aprender movimientos que casi nadie entendía en Neuquén y que rompían con la rutina. Hoy, uno de ellos representará a la Argentina en el Panamericano de Parkour y además lidera una escuela con más de 70 alumnos en pleno oeste neuquino.

La historia de Aarón Garcés tiene mucho de rebeldía, curiosidad y de esa necesidad de moverse distinto, libre. A los 20 años, el joven neuquino se convirtió en una de las caras más visibles del parkour regional y nacional, un deporte que todavía sigue rompiendo prejuicios y que en la ciudad empezó a crecer desde abajo, desde la calle y con adolescentes protagonistas.

“ Lo practico hace aproximadamente 6, 7 añitos. Comencé entrenando con mi primo, solos en la calle mirando videos de YouTube. Yendo a las plazas, a la escuela, empezamos nosotros solos, sin nadie que nos enseñe, sin nadie que nos explique ”, recordó a LMNeuquén sobre los primeros movimientos en el barrio El Progreso.

Hoy la realidad es completamente distinta, de puro crecimiento. Junto a Walter, su compañero y uno de los pioneros del movimiento local, crearon “Manija Parkour”, la escuela que funciona en el gimnasio MC sobre calle Belgrano al 4600.

“Hoy en día eso cambió. Hoy junto a mi compañero, Walter, tenemos una escuela de parkour que se llama Manija, en la que tenemos grupos de edades muy chiquitas, a partir de cuatro años hasta adultos”, contó.

El gimnasio, llegó para darle un escalón más al deporte, para practicarlo y entrenarlo con profes, algo que Aaron no tuvo cuando comenzó. “Hace poquito es que empezamos acá a trabajar en el Círculo Policial Neuquino, en el gimnasio MC. Nosotros de a poquito queremos seguir llevando esta movida del parkour un poquito más lejos”, aseguró.

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Explorar y buscar sentirse pleno

Antes del parkour hubo deportes convencionales, a los que todos apuntan, pero el encanto y el entusiasmo no aparecían. La curiosidad ganó y el parkour fue el destino. “Probábamos varios deportes, los convencionales, fútbol, básquet vóley, y la verdad que no encontramos algo que nos guste, que nos llegue a apasionar, hasta que encontramos esto, el parkour”, sostuvo.

La novedosa disciplina no solamente era saltar o escalar, había algo más profundo detrás que motivó al joven. “Lo que primero llamó la atención era que te invitaba a explorar entornos nuevos, a decir, “ah, mira, un árbol yo lo puedo escalar, me puedo subir acá arriba”, lo mismo en una pared, en una plaza, en alguno de los juegos, “yo me puedo trepar, me puedo subir a este lado”. Era el sentido de libertad y de explorar lo que me llamó mucho la atención”, explicó.

Durante mucho tiempo fueron apenas cuatro personas entrenando en toda la ciudad, que con ellos también crecía. “Arrancamos siendo cuatro amigos acá en Neuquén y éramos las únicas cuatro personas que entrenaban en la ciudad. Y decíamos, “no puede ser que siendo una ciudad tan grande con ciudades vecinas como Cipolletti, Plottier, Cinco Saltos, que seamos cuatro personas entrenando nada más. No es posible”, comentó.

Hasta que decidieron hacer algo, aprovechar las redes y llamar a otros a una reunión para celebrar el deporte. “Largamos un reel invitando a gente que venga a cierto lugar, a cierta hora, a una clase de parkour con el objetivo de expandir la comunidad. Fue totalmente un éxito, cayeron más de 60 personas, 70 personas a la clase entre chicos y grandes y ahí comenzamos hace ya dos añitos”, dijo sobre aquella clase masiva en el 2024.

La escuela apunta a “profesionalizar” el parkour

El crecimiento no hubiese sido posible sin un lugar fijo y sin alguien que apostara por ellos cuando el parkour todavía parecía una rareza para muchos. Por eso en MC encontraron el lugar para darle forma a la escuela.

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“Sí, muy de a poco, siempre estuvimos apoyados y nos estuvo bancando Mauro Codina del gimnasio del Círculo. Él estuvo siempre bancando y buscó darnos un espacio para que no estemos más en la calle. Siempre nos estuvo guiando y dándo una mano. De a poquito nosotros le empezamos a dar forma”, explicó agradecido.

Hoy el fenómeno creció muchísimo, especialmente entre los más chicos y los números sorprenden. “Los chicos encantados, hoy en día muchos los conocen por películas, pero nunca lo han practicado porque no hay lugar para hacerlo, más que por tus propios medios, que no sea este lugar. Hay mucha gente que no sabe cómo arrancar, no sabe los nombres de los movimientos, y no se anima a probar solos”, expresó.

Aaron y Walter instalaron el parkour en los más pequeños, tanto que la devolución de los padres de los alumnos es positiva. “En los chicos es algo que más o menos conocen, pero que no lo han practicado, y les llama mucho la atención. Supongo que les pasa lo mismo que a mí. De hecho muchos padres nos han contado que el chico no se ha desempeñado en ninguna otra actividad que no sea acá”, dijo.

El grupo de infantes que se suman los deja sin palabras a los mismos profes. “Tenemos nuestros 70 alumnos, un montón. Entre los más chiquititos de cuatro años hasta los adolescentes, tenemos muchos. Por ahí la gente grande cuesta como traerla. Tenemos dos, tres personas, pero cuesta engancharlas”, mencionó.

Aunque todavía existen prejuicios, asegura que la mirada cambió desde aquel inicio a este presente. “Hoy en día no tanto porque a la gente le llama la atención y pregunta. Tenés como en todos lados esa persona que no le entiende o que quiere criticar, pero una vez que le explicas empieza a comprender un poquito de cómo es esta movida, cómo es esta disciplina”, afirmó.

De Neuquén a la selección argentina

Lo que empezó como una pasión callejera terminó llevándolo a competir a nivel nacional en representación de la ciudad y la provincia. “El año pasado empecé a competir, mi compañero también, Wally. Fuimos a un Nacional en Buenos Aires, en Olavarría, yo clasifiqué, llegué a las finales y por el desempeño de ese nacional, quedé en la selección argentina de parkour, que es como una selección de fútbol”, contó con orgullo.

Su buen desempeñó lo ubicó en el grupo B de la selección y ahora afrontará uno de los desafíos más importantes de su vida, el Panamericano de San Salvador, en El Salvador, que se disputará del 1 al 5 de julio. “Ahí hay grupos, grupo A y B, yo quedé en el grupo B, puedo ir a sudamericanos y a panamericanos. A mí surgió un panamericano en la ciudad de El Salvador en San Salvador ahora en julio”, sostuvo.

Aaron será el único neuquino que vestirá los colores de Argentina en un reducido grupo que irá a Centroamérica “Ahí nos estamos preparando para poder ir. A nivel nacional, si no me equivoco, de acá a Argentina van a ir seis u ocho personas”, afirmó.

De aquellos primeros movimientos a sus 13 años al nivel competitivo que alcanzó, hay mucho que ver en el camino, camino que aún queda por recorrer, pero que para Aaron sigue asimilando. “Para nada, la verdad que no se sabía que con el parkour se podía llegar tan lejos y al nivel que está hoy, que se está formalizando en un montón de sentidos”, aseguró.

Y con ello puso en la balanza sus experiencias, en la calle y en el gimnasio. “Me refiero a que ya no solamente tenés la opción de entrenar vos en la calle, sino que vos tenés también la opción de ir y entrenar en un gimnasio. Están como las dos caras de la moneda que también están tan perfectas”, explicó.

Prepararse para el Panamericano no es sencillo, pero lo afronta con entusiasmo y disciplina “Es complicado, pero se puede. Yo estoy entrenando acá en el gimnasio del Círculo con mi preparador físico y ahí lo vamos llevando”; sostuvo.

El parkour sigue creciendo en Neuquén

Mientras se prepara para representar al país, Aarón también sigue trabajando para fortalecer la comunidad local y ya piensa en el próximo evento junto a atletas de otras ciudades. “Entre nosotros, de Manija Parkour y los de Villa La Angostura, somos los referentes entre escuelas. El próximo fin de semana, los días 23, 24 y 25 vamos a realizar una RT, una reunión de traceurs, así se les llama a toda la gente que hace parkour”, contó.

El encuentro reunirá a traceurs de distintos puntos de la Patagonia. “Es la segunda vez que nos vamos a juntar con los chicos de Villa La Angostura y de Bariloche acá en Neuquén. Los tres días nos vamos a estar moviendo por toda la ciudad. El día 1 vamos a estar en el centro, el día 2 en el oeste y así nos vamos a ir moviendo hasta Cipolletti”, contó.

“De a poquito se va formalizando más. A mí algo que me gusta mucho, está en el centro, un lugar que se llama Torres. Lo apodamos nosotros al spot. Ese lugar es mítico, antes hacían parkour gente de acá y hoy en día quedó como un lugar sagrado”, concluyó.