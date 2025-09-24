La impactante revelación de Camilo sobre sus hijas que generó revuelo
El cantante y marido de Evaluna Montaner reveló un detalle íntimo que guarda en su casa y sorprendió con sus declaraciones en un programa español.
Camilo no deja de sorprender con sus declaraciones vinculadas a su rol como padre. Ahora el cantante dejó a todos boquiabiertos al recordar que tiene unos cuadros con sangre de sus hijas.
No hay dudas de que para el marido de Evaluna dejar inmortalizados los momentos más importantes de la paternidad es clave y así lo hizo con dos situaciones puntuales que protagonizó.
Durante su visita al programa español El Hormiguero, el cantante compartió anécdotas de la vida cotidiana junto a sus dos hijas Índigo y Amaranto. Fue precisamente cuando relató que en un rincón de su casa conserva cuadros hechos con sangre de sus pequeñas.
Uno de sus cuadros tiene la sangre de Índigo cuando apenas comenzaba a caminar. En un viaje a Japón, tropezó, sangró y cuando Camilo la abrazó manchó su camisa blanca. “Guau, es la primera caída de un ser humano” recordó sobre el episodio que decidió inmortalizar en un cuadro al que titulo “La sangre de un inocente”.
El otro refiere a su hija menor Amaranto y recordó que se dio en medio del parto. “Cuando Evaluna empezó con el trabajo de parto, se escaló todo tan rapido… la partera casi no llega y fui yo quien recibió a Amaranto”, relató en la entrevista. Fue así que surgió el segundo cuadro que cuelga en su casa. “Le quitamos la funda de una almohada, le puse las manos y lo mandamos a enmarcar”, contó.
Camilo es sin dudas uno de los artistas del momento y celebra su presente con un logro profesional. El cantante fue nominado a los Latin Grammy en la categoría de Mejor Canción por Querida Yo, su colaboración con Yami Safdie.
