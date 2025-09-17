Ca7riel y Paco Amoroso hacen historia en los Latín Grammy y tienen récord de nominaciones

El dúo argentino se convierte en el artista con mas nominaciones en los premios musicales en la historia del país.

Ca7riel y Paco Amoroso sumaron diez nominaciones a los Latin Grammy 2025, consolidándose como una de las propuestas más influyentes del continente en la actualidad. El anuncio de la Academia Latina de la Grabación posicionó al dúo como los artistas argentinos con mayor cantidad de candidaturas en una misma edición de la premiación, un logro hasta ahora inédito para representantes del país.

En un contexto donde los galardones latinoamericanos reúnen a los mayores exponentes de la industria, la cifra subraya el alcance y la trascendencia de su trabajo. La noticia coloca a Ca7riel y Paco Amoroso en un lugar singular del panorama musical argentino, marcando un récord histórico en un rubro que se caracteriza por la competencia internacional y la diversidad de estilos.

Ningún otro proyecto musical local había alcanzado semejante número de postulaciones en la historia de estos premios, realizados desde hace veintiséis años, según confirmaron los organizadores del evento.

image

Entre las categorías en las que figuran, aparecen las más codiciadas del certamen. El dúo compite por Álbum del Año con su EP “Papota”, que los llevó a recorrer escenarios de distintos continentes. Tienen doble presencia en Canción del Año, por “El día del amigo” y “#TETAS”, ambas nominadas además en Grabación del Año.

Añaden postulaciones en Mejor Canción Pop (“El día del amigo”), Mejor Álbum de Música Alternativa (“Papota”) y Mejor Canción Alternativa (“#TETAS”). El reconocimiento abarca también el terreno audiovisual, con menciones en Mejor Video Musical Versión Larga (por “Papota”) y Mejor Video Musical Versión Corta (por “#TETAS”), confirmando la apuesta integral y disruptiva que la pareja desarrolla desde sus primeros lanzamientos.

Se vienen los Latin Grammy 2025

La edición número 26 de los Latin Grammy tendrá lugar el 13 de noviembre en la MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Allí, Ca7riel y Paco Amoroso buscarán transformar las nominaciones en estatuillas, posibilidad que los ubica frente a otros referentes de América Latina y el mundo.

image

Mientras tanto, los proyectos visuales y conceptuales del dúo siguen atrayendo miradas de la industria. La academia, al otorgar estas nominaciones, remarcó la apuesta permanente del dúo por una construcción artística total, donde la música y las imágenes se potencian mutuamente.

En lo que resta del 2025, el recorrido llevará a la pareja por nuevos escenarios en Latinoamérica y Europa, con estadios y recintos cada vez más amplios, evidencia de una expansión sostenida en cantidad de fans y alcance mediático. Entre los próximos hitos figura la participación como invitados del rapero estadounidense Kendrick Lamar en estadios de México, Colombia, Brasil, Chile y Argentina. “Esta es nuestra primera vez y vamos a volver”, anticipó Paco ante sus seguidores en una reciente fecha fuera de Argentina, en la que también confirmaron su presentación junto a Lamar en el estadio River Plate el próximo 4 de octubre. El itinerario incluye paradas clave como los festivales Austin City Limits y Camp Flog Gnaw en Estados Unidos, en lo que representa su tercera incursión por ese país.

El éxito en la reciente edición del Fuji Rock, el festival más conocido de Japón, ilustró el nivel de impacto que alcanzó el proyecto. Bajo el cielo de un valle rodeado de montañas, el grupo ofreció un show ante miles de espectadores que respondió con fervor y entusiasmo. Los músicos, fieles a su estilo, sorprendieron con prendas de gran tamaño y colores vibrantes. Paco Amoroso mostró una chaqueta rosa inflada con grandes puntos y pantalones a tono, mientras Ca7riel optó por una versión similar en negro, ambos completando la estética con lentes de sol y accesorios llamativos. La puesta en escena incluyó paneles verticales con imágenes ampliadas de sus rostros. Al grito de “Toda mi vida quise estar en Japón. Desde el fondo de nuestro corazón, muchas gracias. Está es nuestra primera vez y vamos a volver”, Paco selló el agradecimiento ante el público japonés.

image

La estadía en Japón significó también la oportunidad de compartir con fans locales paseos por Tokio e incluso un show íntimo en una disquera reconocida. Para esa ocasión, el dúo eligió nuevos atuendos. Catriel lucía una peluca larga negra, collar metálico y chaqueta roja sobre pantalones claros; Paco llevaba peluca rubia, chaqueta azul y lentes de líneas simples sobre una camiseta negra. La iluminación del lugar resaltó los colores y texturas elegidos, en una continuidad de la búsqueda visual que caracteriza sus propuestas.