Sergio Lapegüe se metió en la interna de TN y fue contundente sobre Paula Bernini y Mario Massaccesi

El periodista y conductor opinó sobre la interna en el programa que era suyo en la señal de Todo Noticias.

Recientemente salió a la luz una fuerte interna en TN, protagonizada por Paula Bernini y Mario Massaccesi . Al parecer los actuales conductores de Tempraneros no se llevarían tan bien trabajando juntos. En Intrusos, fueron en busca de la palabra de Sergio Lapegüe , quien estuvo al frente del programa durante 34 años junto a Roxy Vázquez.

El periodista y conductor fue tajante al opinar sobre la interna y, además, cuestionó algunos aspectos del ciclo. “No es fácil trabajar en dupla, no es sencillo. Tenés que entender a la otra persona, comprenderla y saber que tiene intereses o formas distintas de hacer las cosas”, comentó Lapegüe respecto a la tensión entre los actuales conductores.

Luego, marcó la diferencia con su experiencia junto a Vázquez: “Con Roxy nos mirábamos y sabíamos en qué momento hablaba ella y en qué momento hablaba yo. Para eso te tenés que conocer”.

image

También criticó que el programa no haya cambiado tras su salida: “Yo había armado un programa a mi estilo. Ese es mi estilo. Deberían haberlo cambiado, no podés dejar lo mismo porque se nota la diferencia. Tendrían que haber armado un programa al estilo de Mario y de Paula”.

Además, reconoció que no lo mira y se mostró dolido: “No me hace bien verlo, no tengo ganas. A uno le queda una herida después de irse de un lugar después de 34 años. Es un programa al cual yo le puse el nombre Tempraneros y se sigue llamando igual. Entonces, yo no me siento muy cómodo. Personalmente hubiese hecho otra cosa”. Finalmente, sobre la supuesta mala relación entre Massaccesi y Bernini, concluyó: “Los dos van manejando el tren y no pueden doblar uno para la derecha y el otro para la izquierda”.

Polémica con Sergio Lapegüe por robarse a un periodista de TN

El 2025 llegó con importantes cambios en la televisión argentina, y uno de los grandes movimientos del año lo protagonizó Sergio Lapegüe. Luego de casi 35 años en Todo Noticias, el conductor decidió cerrar su ciclo en la señal del Grupo Clarín para encarar un nuevo desafío en América TV. Pero no lo hará solo: logró convencer a Leo Paradizo, reconocido periodista deportivo de TN y ESPN, para que lo acompañe en este nuevo proyecto.

image

La noticia fue confirmada por Ángel de Brito a través de sus redes sociales. Un usuario le consultó si Paradizo dejaría TN, a lo que el conductor de LAM respondió de manera contundente: "Sí, se va con Lapegüe a América".

La salida de Lapegüe de TN sorprendió a muchos dentro del medio, ya que el conductor era una de las caras más emblemáticas de la señal de noticias. Su estilo relajado y su particular forma de abordar la actualidad lo convirtieron en un referente de las mañanas informativas, primero en TN de Noche y luego en Tempraneros. Sin embargo, el periodista decidió dar un giro en su carrera y apostar por un formato más distendido, que combinará noticias con entretenimiento y hasta gastronomía.

"Va a ser un magazine muy parecido a Mañanas Informales, donde va a haber humoristas y también va a estar mi hija Mica", había adelantado Lapegüe en una entrevista en Bondi Live, el programa de streaming de Ángel de Brito.