Qué película protagonizará Lali Espósito junto a Esteban Lamothe

Los actores, Lali Espósito , Esteban Lamothe y Marcelo Subiotto protagonizarán la película "Glaxo" , de Benjamín Naishtat, producida por RT Features y Rei Pictures, según informó Variety en exclusivo .

El productor brasileño Rodrigo Teixeira, de RT Features, se asoció con la argentina Rei Pictures para producir la película en colaboración internacional. El filme es una adaptación de la novela homónima de Hernán Ronsino y estará protagonizada por Lali, Lamothe y Subiotto, y será producida en Brasil y Argentina. La película estará coproducida por Santiago Gallelli, Benjamín Domenech y Matías Roveda.

Ambientada en un pequeño pueblo de provincias entre finales de los años cincuenta y principios de los ochenta, "Glaxo" narra la historia de cuatro jóvenes cuya amistad se rompe para siempre cuando un expolicía y su bella esposa llegan al pueblo donde se ubica la fábrica homónima. La película se describe como "una historia sobre el deseo y la venganza, ambientada en una época en la que todo un país perdió la inocencia".

La aclamada productora argentina Rei Pictures es conocida por promover a importantes autores latinoamericanos. Su catálogo incluye una serie de éxitos en festivales aclamados por la crítica, como "El Jockey" de Luis Ortega, "The Settlers" de Felipe Gálvez y "Zama" y "Landmarks" de Lucrecia Martel. "Glaxo" marcará otra colaboración entre Naishtat y Rei Pictures, que también produjo "Historia del Miedo".

El elenco también incluye a Manu Fanego (“El amor después del amor”), Alan Sabbagh (“El rey del once”) y Esteban Bigliardi (“La Flor”). CAA Media Finance se encargará de las ventas.

Netflix prepara la serie de Lali Espósito: cómo se llamará

Lali Espósito se convertirá en la primera argentina en brindar 5 shows en el Estadio Vélez. La cantante que cerró su cuarto show este domingo pos elecciones bonaerenses confirmó que cerrará el 2025 con el quinto concierto en el estadio el próximo 16 de diciembre.

A todo esto, se le suma el anuncio de su documental para la plataforma de streaming Netflix. Todo ocurrió en la previa de su show del sábado donde con un video confirmó lo que hasta ese momento era un fuerte rumor en las redes sociales.

“La que le gana al tiempo”. Esa fue la frase con la que la cantante anunció su serie para la plataforma. Claro que el documental tendrá a Mariana “Lali” Espósito como protagonista y por el momento se desconoce la fecha de estreno. En las primeras imágenes se ve a la joven artista desde chiquitita haciendo patinaje artístico que, luego, se funden en una imagen actual hecha toda una diva pop.

El anuncio de la coach de La Voz Argentina (Telefe) llegó antes de cantar el último tema de su show del domingo. Agradecida al público por convertirla en historia, la cantante no solo se emocionó, sino que confirmó su quinto Vélez para el 16 de diciembre del 2025. En cuanto a la venta de entradas, la preventa exclusiva comenzará el miércoles 10 a las 15 mientras que la venta general con todos los medios de pagos será el jueves 11 a las 15.