Karina Jelinek se separó y canceló su boda con Flor Parisé

La modelo Karina Jelinek sorprendió a sus seguidores en redes sociales al anunciar que está nuevamente soltera. De manera inesperada, la también conductora confirmó el final de su relación con Florencia Parisé , con quien compartió seis años de pareja y hasta tenía planes de casamiento.

La noticia llegó después de meses de rumores y señales de crisis en la pareja. “Para todas las personas que me preguntan, sí, estoy súper soltera”, escribió Karina en sus redes sociales, dejando en claro que la separación es un hecho y que no hay vuelta atrás. Por todo lo anterior relatado, la ruptura toma por sorpresa a más de uno.

De todos modos, la relación entre Jelinek y Parisé venía atravesando momentos difíciles desde hace tiempo. En junio, Karina publicó una historia en la que hablaba de “una persona tóxica” de la que quería alejarse, aunque luego borró el mensaje y negó que estuviera relacionado con su vida amorosa.

image

Poco después, la modelo volvió a estar en el centro de la polémica al denunciar que “habían dejado encerrada” a su perrita, una situación que muchos vincularon con Parisé. Sin embargo, una vez más, Karina optó por retractarse y no dio más detalles al respecto. Ahora, la confirmación de la ruptura salió directamente de la boca de Jelinek. Según personas cercanas a la pareja, esta vez la decisión sería definitiva.

La historia de amor de Karina Jelinek y Florencia Parisé

Karina Jelinek y la productora Florencia Parisé se conocieron en 2017, cuando trabajaron juntas. En ese momento, Flor estaba casada y la modelo venía de varias decepciones amorosas, por lo que no quería saber nada con el amor.

Con el tiempo, la amistad entre ellas se transformó en algo más y, en 2019, comenzaron una relación que al principio mantuvieron en secreto. Para 2023, y ante la sospecha por los numerosos viajes que hacían juntas, la pareja ya se mostraba consolidada, aunque preferían mantener un perfil bajo.

image

Según trascendió, los celos habrían sido un factor clave en el desgaste del vínculo. A pesar de los planes de boda y los años compartidos, la relación no resistió y cada una tomó su camino.

Recordemos que previo a su relación con Parisé, Karina estuvo casada con Leonardo Fariña. Tras tres meses de noviazgo dieron el "sí" el 28 de abril de 2011. Pero dos años después iniciaron los trámites de divorcio cuándo él quedó involucrado en la causa de la "Ruta del dinero K". Luego, en agosto de 2018 conoció al actor Daniel Fridman e inició una relación que apenas duró un año.

Tras esas decepciones amorosas, cansada del amor, conoció a Parisé y decidió apostar nuevamente a una relación de pareja. "Siento atracción por hombres y mujeres. No puedo elegir de quién me enamoro", había declarado la modelo cuándo hizo público su noviazgo con la productora.