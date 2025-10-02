La emoción de Graciela Borges tras recibir el Doctorado Honoris Causa de la UBA: su discurso y la foto con dos divas

La actriz Graciela Borges tuvo una jornada especial este miércoles por la noche al ser parte del Festival Internacional de Cine de la UBA (FIC.UBA) y recibir, ante una multitud de figuras del espectáculo argentino, el reconocimiento del doctorado Honoris Causa , el máximo reconocimiento que tiene la universidad pública para personas destacadas.

Durante el evento que se extenderá hasta el 8 de octubre en distintos lugares de la Capital Federal, la artista recibió el reconocimiento frente a la mirada de personalidades como Mirtha Legrand (distinguida con el mismo reconocimiento el año anterior), Susana Giménez , Cecilia Roth, Mercedes Morán, Gino Bogani, Alfredo Arias, Martin Bossi, Fabián Paz, Gustavo Pucheta, Fernando Marín, Leonora Balcarce, Guillermo Pfening, Benjamín Ávila, Laura Casabe, Analia Franchin, Flavio Mendoza, Elina Costantini, Teté Coustarot, entre otras personas que presenciaron la entrega. Más allá de estas presencias, las miradas de la actriz se la llevaron su hijo Juan Cruz , su nieta Jesús y la tía de la niña, Elena que presenciaron el evento.

Con el reconocimiento en sus brazos, Borges esbozó unas palabras para el público presente: "Hoy no sé por qué se me hace tan difícil hablar, porque a veces logro conectar la cabeza con el corazón y entonces me salen cosas más floridas. Hoy, primero quiero darles las gracias infinitas por tanto cariño, por tanta muestra de, de compartir cosas, porque la admiración es otra cosa, ¿no? Sentimos admiración por cosas que quizás son más elevadas, pero yo quiero darles las gracias”.

Borges-Susana

“Chicos, la única cosa que nos importa en esta vida, aparte de nuestra tarea y de lo que amemos, yo por lo menos el cine. Y muchos de ustedes me imagino que también. Vuelvo a decir gracias a la universidad, que tan bien ha hecho todo esto, de verdad”, dijo en el cierre de su relato.

Más allá de Borges también fueron distinguidos al artista plástico argentino Juan Gatti y al director británico Asif Kapadia. En su agradecimiento, Gatti expresó: "Muchísimas gracias. Es un público muy generoso. No me esperaba tener tanta gente aquí presente. Pensé que se habían olvidado de mí. Gracias a la universidad por este regalo. Voy a poder pedir que me llamen doctor. Agradecido también a los argentinos que estamos por el mundo. En cada metier hay argentinos destacados sobre todo en las artes y las ciencias. Gente que ha gozado de una educación libre y espero que sigan gozando de una educación libre las próximas generaciones de argentinos. Muchas gracias”.