Nito Artaza contó el día que una mujer sacó entradas al teatro para las cenizas de su esposo

Nito Artaza sorprendió en la televisión con una insólita situación que reveló durante su participación en Te Veo, programa que conduce Adriana Salgueiro por la pantalla de NET TV. Durante el programa, el artista reveló una particular y emotiva historia que vivió durante una de las funciones con dos personas del público.

"Lo voy a contar seriamente porque tiene que ver con el alma, el agradecimiento. Fue una señora con su hija y un espacio. Entonces, cuando termina la función, nos saludamos. Y me dice ´, por favor, venga porque acá está con nosotros´. Lo sacó de la cartera. Sacó la urnita (recipiente para guardar las cenizas de una persona fallecida después de su cremación)", reveló en el inicio de su relato.

Por otra parte, agregó Nito sobre la emoción que le generó esta situación: "Me dijo que le prometieron que iba a ir a ver a Nito Artaza y Miguel Angel Cherutti. Habían ido muchas temporadas y vinieron con la urna. Miguel no creía, lo llamé para contarle bien y mostrarle”.

“Fue emocionante porque realmente para ellas era.. . Yo les agradecí. Lo abrazamos y lloraba. Le dije que él estaba ahí con ellas. Nos sacamos fotos con todo el elenco. Anécdotas tenemos un montón. Son muchos años”, cerró su relato dejando en evidencia su emoción por haber conocido una, de las miles, anécdotas con el público.

Luciana Elbusto enfrentó los rumores de su amorío con Nito

“Solamente somos amigos. En esa foto que se ve en la playa, estaba su productor. Está cortada esa foto. El otro día fui a comer con él y Fer Correa, que es mi maquillador. Lo dejamos a él y me fui con Fer, a dormir a su casa”, dijo Elbusto en diálogo con el medio Pronto, sobre los fuertes rumores de una relación con el actor.