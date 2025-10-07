Qué dice el pronóstico para mitad de semana: ¿Se viene el calor?

El tiempo cambiante fue el protagonista de esta primavera en la región. Los detalles para los próximos días.
Las condiciones meteorológicas varían día a día en la región. El pronóstico tanto del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) como de la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) anticipan un asenso de la temperatura para Neuquén. El calor será el protagonista de este miércoles, al igual que el viento.
Según la AIC, se registrará un ascenso de la temperatura con períodos soleados y calmos en toda la región. Se prevé calor los próximos días en los valles, meseta y la costa. Mientras que en la zona cordillerana estará templado a cálido. Además, habrá algunos períodos inestables el fin de semana en montaña. Dominará el tiempo bueno en toda la región.
El SMN adelantó para este miércoles una jornada de calor y de viento en ascenso. Durante la madrugada estará algo nublado con una temperatura que arranca en los 12 grados y sin viento prácticamente. Por la mañana ascenderá la temperatura a los 17 grados bajo un cielo parcialmente nublado. Respecto al viento, soplará del oeste entre leve y moderado con ráfagas entre 51 y 59 grados. En horas de la tarde se registrará la máxima que llegará a los 29 grados con viento entre 32 y 41 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora. Hacia la noche la temperatura descenderá a los 24 grados con viento de leve a moderado con ráfagas entre 40 y 50 kilómetros por hora.
La temperatura máxima para la AIC alcanzará los 30 grados y la mínima los 5 grados. Se prevé una gran amplitud térmica. El cielo estará entre parcialmente cubierto y cubierto con viento de leve a moderado con ráfagas de unos 44 kilómetros por hora.
Cómo sigue el tiempo en la semana
Continuará el calor y algo de viento para este jueves. El SMN anticipó que el cielo estará parcialmente nublado, desde la madrugada la temperatura arrancará en 13 grados de mínima, luego ascenderá a los 20 en la mañana y llegará a los 18 en horas de la tarde. Cerrará la jornada en 19 grados, bastante templada. El viento de leve a moderado se sentirá gran parte del día mientras que las ráfagas más fuertes se sentirán en la madrugada y llegarán hasta los 50 kilómetros por hora.
De acuerdo al pronóstico de la AIC, el cielo estará cubierto y será otra jornada de calor. La máxima llegará a los 27 grados y la mínima descenderá a los 5 grados. El viento soplará entre 30 y 32 kilómetros por hora con ráfagas de hasta 41 kilómetros por hora.
