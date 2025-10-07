Qué dice el pronóstico para mitad de semana: ¿Se viene el calor?

El tiempo cambiante fue el protagonista de esta primavera en la región. Los detalles para los próximos días.

Las condiciones meteorológicas varían día a día en la región. El pronóstico tanto del Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) como de la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas ( AIC ) anticipan un asenso de la temperatura para Neuquén. El calor será el protagonista de este miércoles, al igual que el viento .

Según la AIC, se registrará un ascenso de la temperatura con períodos soleados y calmos en toda la región. Se prevé calor los próximos días en los valles, meseta y la costa. Mientras que en la zona cordillerana estará templado a cálido. Además, habrá algunos períodos inestables el fin de semana en montaña. Dominará el tiempo bueno en toda la región.

El SMN adelantó para este miércoles una jornada de calor y de viento en ascenso. Durante la madrugada estará algo nublado con una temperatura que arranca en los 12 grados y sin viento prácticamente. Por la mañana ascenderá la temperatura a los 17 grados bajo un cielo parcialmente nublado. Respecto al viento, soplará del oeste entre leve y moderado con ráfagas entre 51 y 59 grados. En horas de la tarde se registrará la máxima que llegará a los 29 grados con viento entre 32 y 41 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora. Hacia la noche la temperatura descenderá a los 24 grados con viento de leve a moderado con ráfagas entre 40 y 50 kilómetros por hora.

La temperatura máxima para la AIC alcanzará los 30 grados y la mínima los 5 grados. Se prevé una gran amplitud térmica. El cielo estará entre parcialmente cubierto y cubierto con viento de leve a moderado con ráfagas de unos 44 kilómetros por hora.

Cómo sigue el tiempo en la semana

Continuará el calor y algo de viento para este jueves. El SMN anticipó que el cielo estará parcialmente nublado, desde la madrugada la temperatura arrancará en 13 grados de mínima, luego ascenderá a los 20 en la mañana y llegará a los 18 en horas de la tarde. Cerrará la jornada en 19 grados, bastante templada. El viento de leve a moderado se sentirá gran parte del día mientras que las ráfagas más fuertes se sentirán en la madrugada y llegarán hasta los 50 kilómetros por hora.

ON - Calor (19).jpg Omar Novoa

De acuerdo al pronóstico de la AIC, el cielo estará cubierto y será otra jornada de calor. La máxima llegará a los 27 grados y la mínima descenderá a los 5 grados. El viento soplará entre 30 y 32 kilómetros por hora con ráfagas de hasta 41 kilómetros por hora.