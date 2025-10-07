El pronóstico del tiempo en Neuquén: qué pasará con el calor y el viento esta semana

La AIC informó que las condiciones climáticas serán estables y que predominará el "tiempo bueno" en toda la región.

El clima en Neuquén capital se mantendrá similar al de la semana pasada. Esta semana se esperan temperaturas cálidas, con un gran margen de amplitud térmica. Esto incluirá mínimas que rozarán los 0°C. La nubosidad irá en aumento hacia el jueves y el viento será de leve a moderado. El fin de semana se despejará progresivamente y se esperan fuertes vientos el sábado.

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) publicó su pronóstico del tiempo extendido a 6 días: "Ascenso de la temperatura con períodos soleados y calmos en toda la región. Calor los próximos días en los valles meseta y la costa. Templado a cálido en la cordillera. Algunos períodos inestables el fin de semana en montaña. Domina el tiempo bueno en toda la región".

El martes 7 se espera cielo parcialmente nublado durante el día, con temperaturas que llegarán a los 22°C de máxima. El viento tendrá una intensidad moderada con un promedio de 32 km/h con ráfagas de 45 km/h. Por la noche, la temperatura descenderá hasta los 2°C y el cielo se despejará parcialmente. El viento disminuirá en velocidad, llegando a los 20 km/h.

clima-neuquén-ciudad.jpg Pronóstico del clima en Neuquén: martes despejado y cálido

El miércoles 8, la temperatura aumentará y las máximas rozarán los 30°C. El cielo estará parcialmente nublado y se nublará completamente hacia la noche, momento en el que las mínimas bajarán hasta 6°C. El viento promediará en los 25 km/h y llegará a ráfagas de 48 km/h hacia el final de la jornada.

El jueves 9, el cielo permanecerá cubierto durante toda la jornada. Las temperaturas llegarán a los 26°C y bajarán hasta 6°C a la noche. El viento oscilará entre los 30 km/h y los 40 km/h.

El viernes 10, el cielo permanecerá cubierto con probabilidad de precipitaciones durante el día. Las máximas llegarán a unos calurosos 27°C y descenderán a 8°C hacia la noche. El viento será leve durante el día e irá en aumento para el final de la jornada con ráfagas que alcanzarán los 56 km/h.

neuquen clima soleado sol

Clima en Neuquén: cómo estará el fin de semana

El finde verá cielos más despejados y vientos más fuertes. Las temperaturas se mantendrán en rangos similares a la semana, con mucha amplitud térmica.

El sábado estará despejado toda la jornada. Las temperaturas llegarán a los 22°C de máxima. Hacia la noche, las mínimas llegarán a 1°C. El viento durante el día promediará en 50 km/h con ráfagas de 62 km/h. Por la noche, el viento amainará levemente.

Viento (2).JPG Maria Isabel Sanchez

El domingo se mantendrá mayormente despejado. La temperatura llegará hasta 24°C de máxima por la tarde y descenderá hasta 6°C por la noche. El viento será leve todo el día llegando a ráfagas máximas de 22 km/h.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, no habrá probabilidades de precipitación en la capital neuquina.

El mismo organismo, la próxima semana arrancará completamente despejada el lunes 13. La amplitud térmica será menor a la semana anterior. La máxima llegará a 26°C y las mínimas serán de 12°C. El viento será de leve a moderado.