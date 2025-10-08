La Voz Argentina: quiénes son los finalistas y cómo votar a tu favorito

Este miércoles se conocieron los cuatro nombres que estarán en la final de La Voz Argentina. Quién ganará el reality éxito de Telefe.

La Voz Argentina ya tiene a los finalistas de la quinta temporada del reality más exitoso de la televisión argentina. Tras las presentaciones de los ocho semifinalistas, el jurado eligió por votación a sus finalistas que competirán el próximo domingo para llevarse el premio mayor.

De esta manera los finalistas son: Alan Lez del Team Lali Esposito, Nicolás Behringer del Team Luck Ra, Eugenia Rodríguez del Team Miranda! y Milagros Gerez Amud del Team Soledad. Solo uno se consagrará campeón de la nueva temporada del programa de canto más visto de la televisión.

Ahora bien, la final no será el lunes 13 de octubre como estaba anunciada. Telefe decidió en las últimas horas hacer un cambio en la grilla de programación de los próximos días. La final de La Voz Argentina tendrá dos partes en la que se definirá qué finalistas se llevan los premios. Comenzará en el programa del domingo 12 de octubre a las 22:15 h y terminará al día siguiente, el lunes 13 a las 21:30 h .

Embed - Nicolás Behringer - "Is this love" - Team Luck Ra - Semifinal - La Voz Argentina 2025

Para votar al cantante favorito este miércoles se habilitaron las líneas y elegir al ganador enviando el nombre del cantante al 9009, ingresando a LaVozArg.Ar o escaneando el código QR que aparece en la pantalla de Telefe. El voto puede ser a través de SMS, Mercado Pago, Token WEB u otros métodos de pago.

IMG_0335



Los premios

El ganador de La Voz se llevará un auto Volkswagen Tera 0 km y 70 millones de pesos. Además, el conductor del ciclo contó que quien se consagre campeón por decisión del público tendrá un contrato con el sello discográfico de Universal para poder sacar su música al mercado.

Sin embargo, los otros finalistas no se irán con las manos vacías ya que también serán premiados.

De esta manera, el segundo lugar recibirá un premio de 30 millones de pesos. El tercer lugar será premiado con 15 millones de pesos y quien quede en cuarto lugar se irá con 5 millones de pesos.