La comisión oficial habló sobre el supuesto fin del Tren del Valle en Neuquén

Por el momento hay cautela a la espera de definiciones oficiales. Aseguran que las vías están en buen estado y que mantienen conversaciones con dirigentes.

Mientras crecen los pedidos para que el Tren del Valle amplíe su recorrido y conecte más ciudades del Alto Valle, surgieron versiones que aseguran que el gobierno nacional podría dar por finalizado el servicio de pasajeros en la región. Sin embargo, desde la Comisión por el Tren del Valle aclararon que se trata solo de rumores y que no existe ningún anuncio oficial.

"Estos son datos muy en el aire, pero nosotros no tenemos ninguna certeza de nada, nadie ha comunicado nada", afirmó Bersabé Contreras, vicepresidenta de la comisión. Aseguró que hasta el momento " no hay ningún decreto ni publicación en el Boletín Oficial ”, y pidió prudencia. "En este momento estamos en campaña política, hay que tener mucho cuidado también", advirtió.

Contreras remarcó en declaraciones radiales que el grupo continúa trabajando para sostener y fortalecer el servicio. "Hemos formado una comisión dentro de la Legislatura de Río Negro y venimos trabajando en conjunto con legisladores, intendentes, concejales y con el gremio de La Fraternidad", explicó. Según dijo, las vías "están en buen estado" y fueron recorridas "a pie, junto a distintos intendentes y concejales".

Tren del Valle 01 Claudio Espinoza

Además, destacó que existe un compromiso del gobernador para defender la continuidad del tren. "El gobernador -de Río Negro- dijo que va a luchar por todos los medios para que el tren vuelva a circular con más frecuencia", aseguró.

La posible solución a los choques del puente ferroviario

Consultada sobre los problemas en el puente ferroviario de la ruta 151, entre Neuquén y Cipolletti -un punto crítico que a menudo interrumpe el servicio cuando los camiones golpean la estructura-, Contreras consideró que la solución no debería implicar una inversión millonaria. "No creo que sea tanta plata. Con una bajada a ambos lados y algunos caños para desagüe se puede resolver. A veces es cuestión de ponerse a trabajar", señaló.

Paro de colectivos, tren del valle Sebastian Fariña Petersen

Respecto a la posibilidad de aumentar la frecuencia del Tren del Valle, reconoció que sería necesario sumar más coches: "Hay que poner más horarios y traer más formaciones. Cuando se inauguró en 2015, el servicio Neuquén–Cipolletti funcionaba perfecto", recordó. El objetivo actual, explicó, es lograr que el tren una Chichinales, Cipolletti y Senillosa, con la posibilidad de hacer trasbordos intermedios. "Eso es lo que nosotros tenemos proyectado", reforzó.

También adelantó que hay conversaciones para extender un ramal hacia el interior de la provincia, aunque aclaró que "no sería el zapalero de antes, sino una nueva conexión".

ON - Puente Ferroviario (3) Omar Novoa

La Comisión Pro Tren del Valle mantiene contacto permanente con intendentes, legisladores y autoridades nacionales. "Nosotros somos vecinos que colaboramos y llevamos los proyectos. El de Chichinales a Cipolletti y Senillosa ya está presentado en Nación", confirmó Contreras.

Por último, recordó que el 22 de agosto se realizó una reunión en General Roca en la que se discutió la necesidad de derogar el decreto 231/08, por el cual la provincia había cedido a Nación el uso de las vías férreas para un proyecto que nunca se concretó. "Estamos pidiendo que se derogue para poder volver a usar tranquilamente las vías", concluyó.