McDonald's trae a Neuquén un clásico renovado: el regreso de una leyenda

La marca sorprende nuevamente a sus fans, esta vez con un delicioso sabor de pollo y la icónica salsa CBO. Una explosión de sabor que ya se puede probar en todos los locales de Neuquén y el país.

Vuelve un ícono del sabor. McDonald’s suma una nueva propuesta a su menú en Argentina y sorprende a los fanáticos del pollo con la llegada de la McCrispy Chicken Legend, una hamburguesa que combina ingredientes de calidad nacional con todo el sabor que los consumidores recuerdan y aman. Con este lanzamiento, la marca vuelve a poner en el centro a uno de los sabores más pedidos por sus clientes, la salsa CBO.

El nuevo producto está elaborado con pollo rebozado, panceta, lechuga fresca, cebolla crocante, queso cheddar y la icónica salsa CBO, todo con pan de papa. La McCrispy Chicken Legend retoma el espíritu de u n clásico que marcó a toda una generación de consumidores, reinterpretado ahora con un perfil más fresco y moderno, pensado para las nuevas audiencias que buscan experiencias de sabor intensas, pero también auténticas.

Además de su propuesta gastronómica, el nuevo combo de McDonald’s refleja el compromiso de la marca con la calidad y la producción local, ya que está elaborada con materias primas cuidadosamente seleccionadas y con el respaldo de procesos certificados que garantizan sabor, seguridad y frescura en cada bocado. Cada alimento responde a los más altos estándares, acompañando la estrategia de la compañía de ofrecer siempre lo mejor a sus clientes.

mcdonalds

“Se trata del regreso de un producto que los neuquinos pedían, que está elaborado con ingredientes muy cuidados de nuestro campo argentino. Es el regreso de un clásico que, desde su relanzamiento, cautivó a miles de fanáticos que volvieron a disfrutar de su sabor indiscutible. Conla calidad que siempre nos distingue, este producto fue ideado escuchando a nuestros clientes, combinando tradición e innovación”, explicó Maximiliano Recchioni, operador de la marca en Neuquén.

McCrispy Chicken Legend estará disponible en los cinco locales de McDonald´s de Neuquén y del país desde fin de septiembre, consolidándose como uno de los lanzamientos más esperados del año y reafirmando el rol de la marca como líder en tendencias dentro de la categoría de comida rápida.

mcdonalds

Altos estándares de calidad

Con este nuevo combo, McDonald’s sigue reforzando el compromiso con la excelencia en cada bocado. “El nuevo producto es garantía de calidad, desde el origen de los ingredientes hasta que la hamburguesa llega a la mesa. De esta manera, aseguramos a nuestros clientes una experiencia deliciosa y confiable en cada bocado”, agregó Recchioni.

En el canal de YouTube de la marca pueden conocer más sobre el origen y calidad de los alimentos: papas, vegetales, carnes y lácteos, que se utilizan para preparar cada combo irresistible de McDonald’s.