Voraz incendio avanza en zona de chacras de Balsa Las Perlas

Trabajan en contener las llamas, que se habrían desatado, a partir de las 21 de este miércoles, en zona rural. Se temía que afectara viviendas del sector.

Un voraz incendio se desató en horas de la noche del miércoles en Balsa Las Perlas en zona rural. Cerca de la medianoche continuaban las dotaciones de bomberos locales trabajando en una ardua tarea para sofocar las llamas.

Según los vecinos, el fuego se habría iniciado en dirección oeste, pasando el sector más urbano sobre la costa rionegrina. Sería a la altura del balneario La Herradura de Plottier, pero en la costa contraria. Se desconoce si el incendio habría afectado viviendas, lo que se había confirmado era que se habría quemado pastizales y álamos. Se trata de un poco productivo, los pocos cuadros de producción de manzanas se encuentran en dirección hacia el río.